Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı! Zincir marketler indirimde yarışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın öncülüğünde başlayan indirim hareketi, otomotivden başlayarak zincir marketlere kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterdi. Mobilya ve perakende sektörlerine de sıçrayan bu indirim dalgası, önümüzdeki günlerde tüm sektörleri kapsayarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu büyük indirim hareketinin ardından şimdi tüm gözler beyaz eşya sektörüne çevrildi. Yakın bir zamanda, beyaz eşya sektöründe de mobilya sektörüne benzer bir indirim adımının atılması bekleniyor.

Özellikle gıda sektöründeki indirim kararları tüketicileri sevindiriyor. Bu harekete son olarak katılan Tarım Kredi Marketleri, temel ihtiyaç ürünlerinde ve bazı spesifik ürünlerde yüzde 50'ye varan indirim yapacaklarını açıkladı.

Bu geniş çaplı indirim hareketi, tüketicilere büyük fırsatlar sunmayı vaat ediyor ve ekonomide pozitif bir hava yaratmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında başlattığı indirim seferberliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da son kabine toplantısında yaptığı çağrı ile daha da geniş bir kapsama yayıldı.

İndirim hareketi, otomotiv sektöründe başlayarak zincir marketlere kadar geniş bir alana yayıldı. Mobilya ve giyim sektörlerinin yanı sıra, diğer birçok sektörde de bu indirim rüzgarının etkisi görülmeye başlandı.

Beyaz Eşya Sektörüne Gözler Çevrildi

Büyüyen indirim hareketinin ardından şimdi tüm gözler beyaz eşya sektörüne çevrilmiş durumda. Yakın bir zamanda, mobilya sektöründeki gibi beyaz eşya sektöründe de benzer bir indirim adımının atılması bekleniyor.

Bu genişleyen indirim dalgası, hem tüketicilere büyük fırsatlar sunmayı hedefliyor hem de ekonomik canlanmayı desteklemeyi amaçlıyor.

100 Bin Şubeye Yayılan İndirim Seferberliği!

Başlatılan indirim seferberliğine katılan ve indirim yapma hazırlığında olan markaların toplamda 100 binden fazla şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerin neredeyse yarısını ise zincir marketler oluşturmaktadır.

Art arda yapılan bu indirimlerin ana hedefi enflasyonla daha etkili bir mücadeledir. Aynı zamanda bu indirim hareketiyle vatandaşın ekonomik zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak ve onların yükünü hafifletmek amaçlanmaktadır.

Bu seferberlik, ekonomide olumlu bir hava yaratmayı ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Bakan Bolat'tan Topyekun İndirim Çağrısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başlatılan indirim kampanyasının kapsamını genişletme amacıyla yaptığı açıklamada, tüm sektörlere, özellikle tekstil ve beyaz eşya sektörüne, Cumhuriyet’in 100. yılında geniş kapsamlı bir indirim kampanyasına destek vermeleri için çağrıda bulundu.

Erdoğan'ın "Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısı giderek daha çok markete ulaştı. Tüm esnafımızı, işletmelerimizi enflasyonla mücadelemize destek olmaya davet ediyorum" sözlerini hatırlatan Bakan Bolat şunları söyledi:

"Enflasyonla mücadele, sadece birkaç sektör veya belli bir kesimle değil, topyekun bir hareketle başarılabilir. Tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada yer alması, birlik ve beraberlik anlamında somut bir adım olacaktır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, toplumumuzun her kesiminin bu mücadeleye dahil olması, alınan sonuçları daha da anlamlandıracaktır."

Bu çağrıyla, ülkenin dört bir yanındaki işletmelerin ve sektörlerin enflasyonla mücadelede omuz omuza durmaları amaçlanıyor.

Tarım Kredi Marketler'den Müjdeli İndirim Haberi

Cumhurbaşkanı'nın zincir marketlere yönelik indirim çağrısına cevap veren Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, birçok üründe fiyat indirimi yapma kararı aldı.

16 Ekim itibarıyla süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay ve un gibi temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde de yüzde 50'ye varan indirimler uygulanacak.

Bu indirim kampanyası sadece belirtilen ürünlerle sınırlı değil. Cumartesi, pazar ve pazartesi günleri doğrudan çiftçilerden tedarik edilen patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi taze meyve ve sebzelerde "manavda taptaze indirim" kampanyası da sürecek.

Tarım Kredi Marketleri'nin bu indirim hamlesi, tüketiciler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

MOSFED'den Yıl Sonuna Kadar Zam Yok

Türkiye'nin mobilya sektörünün öncü çatı kuruluşu MOSFED, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ticaret Bakanı Bolat'ın indirim çağrılarına cevap verdi. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, bu çağrıya kayıtsız kalmayarak harekete geçtiklerini ifade etti.

Güleç, MOSFED'e bağlı 15 dernekle alınan karar gereği yıl sonuna kadar tüm mobilya kategorilerinde perakende fiyatlarına zam yapılmayacağını belirtti. Güleç, "Enflasyonla mücadelede aldığımız bu kararın, evlenmeyi planlayanlar ve evlerini yenilemek isteyenler için büyük bir avantaj olacağını düşünüyoruz." dedi.

Zincir marketler de indirim seferberliğine katıldı. ŞOK, BİM, Happy ve A101'den sonra Migros da 15 binden fazla üründe yüzde 50'ye varan indirim yapma kararı aldı.

Bu adımlar, ekonominin canlandırılması ve tüketicinin yükünün hafifletilmesi yönünde atılmış önemli hamleler olarak değerlendiriliyor.

Migros'tan Büyük Kampanya: 15 Bin Üründe İndirim Fırsatı!

81 ilde 3.200'den fazla mağazası ve online platformlarıyla tüketicilere ulaşan Migros, 70. kuruluş yıl dönümünü özel kampanyalarla kutluyor. “Birlikten Berekete Kazanan Türkiye" sloganıyla yola çıkan Migros, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde sunduğu cazip fiyatlarla müşterilerinin yanında olmayı sürdürüyor.

Migros, enflasyonla mücadele kapsamında alım gücünü artırmayı hedefliyor. 12 Ekim'de başlayan ve Kasım sonuna kadar sürecek olan kampanyada, Migroskop ve aile indirimleriyle birlikte, evin temel ihtiyaçlarını karşılayacak yaklaşık 15.000 üründe %20'den %50'ye varan indirimler müşterilere sunulacak.

Bu kampanya, tüketicilere hem ekonomik bir avantaj sağlayacak hem de ev bütçelerine katkıda bulunacak.

A101'den Büyük İndirim: Binlerce Üründe %50 İndirim!

A101, yıl boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla tüketicinin alım gücünü koruma ve ülke ekonomisine destek olma amacını sürdürüyor.

66 binin üzerinde çalışanı ve 600'den fazla tedarikçisiyle A101, yılın her ayında sunduğu haftalık kampanyalarla kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştırıyor. Açıklamada, "A101, enflasyonla mücadelede tüketicinin yanında olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

A101, Türkiye genelinde 81 ilde ve tüm ilçelerde 12 binin üzerinde mağaza ile hizmet veriyor. Şirket açıklamasında, "A101, kurulduğu günden bu yana kaliteli ürünleri en uygun fiyatla sunma ilkesini benimsemiştir. Sadece belirli dönemlerde değil, yılın 12 ayı boyunca müşterilere en uygun fiyatları sunmaya devam ediyoruz. Hatta her gün 1000'den fazla üründe %50'ye varan indirimlerle tüketicinin yanında oluyoruz. A101, enflasyonla mücadelede tüketicinin ve diğer kurumların yanında olmayı sürdürecek" şeklinde vurgulama yaptı.

Bu kampanyalarla, A101'in tüketicilerine sunduğu ekonomik avantajlar öne çıkıyor.

BİM'den Ekim Ayına Özel Büyük İndirim!

Perakende sektörünün öncülerinden BİM, Ekim ayı için müşterilerine büyük indirimler sunacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu ay boyunca 500 üründe %50'ye varan indirimler gerçekleştirilecek.

Açıklamada, "BİM olarak, pazardaki etkimizin ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Başta halkımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için değer yaratma misyonumuzu devam ettiriyoruz. Ekim ayındaki indirimlerimizle, enflasyonla mücadeleye destek olmanın yanı sıra müşterilerimize temel ürünlerde kolaylık sağlıyoruz. Fiyat artışlarına gitme politikamızı, kuruluşumuzdan bu yana olan kararlılıkla sürdürmekteyiz." ifadelerine yer verildi.

Bu indirim hamlesiyle BİM, hem enflasyona karşı mücadeleye destek olmayı hem de müşterilerinin bütçesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama heyecanı, perakende sektöründe de hissediliyor. Şok Marketler, bu özel yıl için 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri' adı altında büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ekim ayı süresince binlerce üründe %50'ye varan indirimler sunulacak. Ayrıca, sadakat programıyla da müşterilere TL bazında avantajlar sağlanacak.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen enflasyonla mücadele etmeye ve hane ekonomilerine destek olmaya devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve bu heyecana katkıda bulunmak için bu kampanyayı başlattık." şeklinde konuştu.

Bu kampanya, müşterilere ekonomik avantajlar sunarken, Cumhuriyet coşkusunu da perakende sektöründe yaşatmayı hedefliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi markaların indirim seferberliğine katılacağı açıklandı. BMD Başkanı Sinan Öncel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın çağrısına olumlu yanıt verdi.

60 Bin Mağazada İndirim Rüzgarı

BMD'nin 505 üyesiyle Türkiye genelinde 60 bin mağazasının bulunduğunu belirten Öncel, bu mağazaların ekonomiye ciddi katkı sağladığını vurguladı. Öncel, "Bu mağazalar markalı satışlarla değer üretiyor." dedi.

Öncel, kasım ayının büyük indirimlerle anıldığını belirtti ve ekledi: "Ekim ayı, yeni sezonun başlangıcıdır. Ekimdeki indirimler, kasıma kıyasla daha sınırlıdır. Ancak indirim oranlarının %10 ile %30 arasında olacağını tahmin ediyorum. Her sektör ve ürün kendi dinamiğine göre indirim yapacaktır. Görünen o ki, marketler bu indirimleri yıl sonuna kadar sürdürmek istiyor."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "Cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir indirim kampanyası bekliyoruz" çağrısına Türkiye Perakendeciler Federasyonu da yanıt verdi.

Perakendeciler Federasyonu'ndan Devlet Yanlısı Hamle: "Devletimizin Yanındayız"

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, indirim kampanyaları konusundaki tavrını açıkladı. Federasyon Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektörünün devletin ve vatandaşın yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren yerel zincirlerin vatandaşın yanında olduklarını belirten Düzgün, "Her gün, yüzlerce üründe indirimli satışlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Yani dün neysek, bugün de o, yarın da o olacağız." dedi.

Düzgün, "Şu an devam eden indirim kampanyalarımızın yanı sıra, dayanıklı tüketim grubundan, temizlik ürünlerine, mutfak araç ve gereçlerine kadar birçok kategoride aralık ayı sonuna kadar fiyatları sabitleme kararı aldık." şeklinde bilgi verdi.

Tüketicilere, perakende sektörünün ekonomik dalgalanmalara karşı aldığı tedbirleri ve tavrını gösteriyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektörünün dinamiklerini ve mücadelesini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Düzgün, TPF çatısı altındaki işletmecilerin rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterdiğini belirtti. "En küçük mağazamızda bile minimum 5 binden fazla ürünle hizmet veriyoruz. Sadece bir değil, birçok markanın ürünlerini sunmaktayız. Bu da vatandaşlarımızın geniş bir yelpazede ürün seçimi yapabilmesine olanak tanıyor." dedi. Düzgün, yerel zincirlerde fiyata paralel kalite veya gramaja göre fiyat uygulamasının yapılmadığını vurguladı.

Düzgün, marketlerin bu büyük zincirin son halkası olduklarını belirterek, "Vatandaşlar fiyatları marketlerde görüyor fakat fiyatlandırma sürecinin karmaşıklığını genellikle bilmiyorlar." dedi. Düzgün, tüketicilerin sadece raf fiyatlarına odaklandığına işaret ederek, "Fiyatlandırma; üretici, tedarikçi, lojistik ve genel giderler gibi birçok faktörü içeriyor. Enflasyonla mücadelede tüm bu halkaların elini taşın altına koyması şart." ifadelerini kullandı.

Başkan Düzgün, perakende sektöründeki zorlukları ve sektörün enflasyonla mücadeledeki rolünü vurgulamış oldu.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün, ekonomik zorluklara karşı yerel zincirlerin tavrını ve üreticilere olan çağrısını kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Düzgün, Türkiye genelindeki yerel zincirlerin üreticilere net bir mesaj verdiğini belirtti. "Bu zorlu dönemde bize zamlı ürün ve liste göndermeyin. Sadece birlikte hareket ederek bu süreçten sağlam bir şekilde çıkabiliriz." dedi.

Düzgün, "Tabii ki enflasyonla mücadelenin sadece market raflarındaki ürünlerle sınırlı olmadığını biliyoruz. Tüm perakende sektörlerinin de bu mücadeleye katkıda bulunması esastır." şeklinde konuştu. Yerel zincirlerin, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletme adına ne gerekiyorsa yapacağını vurguladı.

Yerel zincirlerin ekonomik zorluklar karşısında üreticilere ve tedarikçilere olan talebini ve beklentilerini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısı sonrası gıda perakendeciliği sektörü adeta seferberlik ilan etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Komitesi Başkanı ve Happy Center CEO'su Yavuz Altun, sektör olarak bu zor dönemde halkın yanında olduklarını vurguladı. Altun, "Enflasyonla mücadelede halkımıza maksimum desteği vermek için etiket fiyatlarında yüzde 10 ila 20 arasında indirime gittik. Bakanımızın ifadeleri doğrultusunda, enflasyonist etki azaldıkça, özellikle gıda başta olmak üzere, indirimleri daha da genişleteceğiz." şeklinde konuştu.

Marketler Sürece Katkı Sağlamaya Hazır

Yavuz Altun ayrıca, İTO Perakende Komitesi Başkanı sıfatıyla zincir marketlerle de görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Altun, "Zincir marketlerle yaptığımız görüşmelerde, fiyatlarda indirime gitme konusunda hemfikiriz. Tüm marketler, sürece olumlu katkıda bulunma konusunda kararlı." ifadelerini kullandı.

Gıda perakendeciliği sektörünün, halkın alım gücünü koruma adına nasıl bir yol izleyeceğini gösteriyor.

Happy Center'dan Halka Özel İndirim Taahhüdü

Halkın yanında olduklarını ve tüketicilere maksimum desteği sağlama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Happy Center Üst Yöneticisi Yavuz Altun, zorlu ekonomik koşullar altında tüketicilere nasıl bir destek sunacaklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Altun, "Happy Center olarak, müşterilerimizin bütçesini rahatlatacak gıda ve gıda dışı ürünlerde önemli indirimlerle yanlarındayız. Gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdük. Bu indirim hamlemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın indirim çağrısına da değinen Altun, "Bakanımızın ifadeleri doğrultusunda, enflasyonist etki azaldıkça, gıda başta olmak üzere tüm ürün kategorilerinde bu indirimleri daha da artırmayı hedefliyoruz. Ancak, belirli ürünlerde belirli oranda indirim yapacağımız gibi popülist söylemlerden kaçınıyoruz. Bizim amacımız, gerçek ve kalıcı indirimi müşterilerimize sunmaktır." ifadelerini kullandı.

Happy Center'ın müşterilerine yönelik indirim politikasını ve tüketici dostu yaklaşımını net bir şekilde ortaya koymaktadır.