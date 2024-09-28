'Tezgah' filminin galası yapıldı! Galaya ünlü isimler akın etti

Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever’in oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Tezgah’ filmi 4 Ekim Cuma günü tüm Türkiye’de vizyona girecek.

Vizyon öncesinde film dün akşam Rixos Tersane’de gerçekleşen açık hava galasıyla ilk kez İstanbul’da seyirciyle buluştu.

Yoğun bir ilgiyle gerçekleşen ve film ekibinin tam kadro katıldığı galada Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Cansu Tosun, Devrim Özkan, Deniz Baysal, Barış Yurtçu, Derya Karadaş, Haki Biçici, Aziz İnan Caner, Hayrettin, Ferit Kaya, Melisa Doğu, Begüm Akkaya, Doğaç Yıldız, Onur Akbay, Serkan Rutkay Ayıköz gibi ünlü isimler oyuncu arkadaşlarını bu özel günde yalnız bırakmadılar.

Film boyunca kahkahaların eksik olmadığı galanın sonunda davetliler tüm ekibi gösterim sonrasında gerçekleşen partide kutladı.

Ünlülerin cinayetle sonlanan aşk üçgenini odağına alan gerilim-komedi türündeki ‘Tezgah’ın yönetmenliğini Erkan Kolçak Köstendil ve Kadir Çermik yaparken müziklerinde Orçun Orçunsel imzası bulunuyor.