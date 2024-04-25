Teşkilat her tehdide karşı hazırlıklı

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ Pazar akşamı yüz beşinci bölümüyle ekrana geliyor.

Teşkilat her tehdide karşı hazırlıklı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2024 13:28

TRT 1’in sevilen dizisi ‘Teşkilat’, Pazar akşamı ekranlara gelecek olan yüz beşinci bölümüyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. TIMS&B Productions tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın imzasını taşıyan dizi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yeni bölümde, Ömer’in artık Çetin’e karşı kartlarını açık oynaması dikkat çekiyor. Ancak şirketin olası hamlelerine karşı da hazırlıklı olduğu biliniyor. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan’a destek olmaya çalışan Ömer’in, ekip olarak da Korkut’un durumunu çözmeye çalıştıkları görülüyor. Ancak bu süreç, onları düşmanlarına götürebilecek tehlikeli bir yolculuğa sürüklüyor.

Çetin’in ihanetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Ömer’in haklılığının ispatlanmasına rağmen, hem Ömer hem de ekibi için bu durumun bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor.

‘Teşkilat’ın heyecan dolu yeni bölümü, Pazar akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

Teşkilat 105. Bölüm Fragmanı
 

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