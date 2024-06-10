Teşkilat dizisinde pastalı kutlama: 5. sezon için start verildi!

TRT 1’de yayınlanan ve TIMS&B Productions tarafından yapımı üstlenilen, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği "Teşkilat" dizisi, dördüncü sezon çekimlerini başarıyla tamamladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting listesinin zirvesinde yer alan "Teşkilat", dört sezonun ardından beşinci sezon için hazırlıklara başladı.

Dördüncü sezonun son set gününü pasta keserek kutlayan ekip, birlikte eğlenip hatıra fotoğrafı çekerek sezonu kapattı. Ekranın en iddialı aksiyon dizisi olarak bilinen "Teşkilat", yeni sezon için de büyük iddiasını sürdürüyor.

Dizi ekibi, dört sezondur devam eden başarılarını beşinci sezonda da devam ettirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon, şimdiden büyük heyecan ve beklenti yaratmış durumda.