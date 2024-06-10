Teşkilat dizisinde pastalı kutlama: 5. sezon için start verildi!

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ dördüncü sezon çekimlerini noktaladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden beri reyting listesinin zirvesinde yer alan Teşkilat, başarı ile geçen dört sezonun ardından beşinci sezon için düğmeye bastı. Ekranın en iddialı aksiyon dizisi Teşkilat, dördüncü sezonun son set gününü pasta keserek kutladı.

Teşkilat dizisinde pastalı kutlama: 5. sezon için start verildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 11:09

TRT 1’de yayınlanan ve TIMS&B Productions tarafından yapımı üstlenilen, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği "Teşkilat" dizisi, dördüncü sezon çekimlerini başarıyla tamamladı. Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting listesinin zirvesinde yer alan "Teşkilat", dört sezonun ardından beşinci sezon için hazırlıklara başladı.

Dördüncü sezonun son set gününü pasta keserek kutlayan ekip, birlikte eğlenip hatıra fotoğrafı çekerek sezonu kapattı. Ekranın en iddialı aksiyon dizisi olarak bilinen "Teşkilat", yeni sezon için de büyük iddiasını sürdürüyor.

Dizi ekibi, dört sezondur devam eden başarılarını beşinci sezonda da devam ettirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. İzleyicilerin merakla beklediği yeni sezon, şimdiden büyük heyecan ve beklenti yaratmış durumda.

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