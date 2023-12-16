Terleten seks itirafı! Murat Boz'un cevabı 'yok artık' dedirtti

Murat Boz, Melis İşiten'in Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Programın bir bölümünde İşiten, ünlü popçuya "Halı sahada ve sekste on numarayım" ifadesine katılır mısın? diye sordu.



Murat Boz önce, "Sekste her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim." diyerek soruyu geçiştirmeye çalıştı. Fakat Melis İşiten bu cevap karşısında "Ya zaten her zaman olamazsın Murat, bu genel geçer bir şey." diyerek topu yeniden başarılı popçuya attı.





Murat Boz, "Bu moddan moda değişir. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim." diyerek cevap verdi. Eğlenceli anlarda kahkaha ve gülüşmelerin hüküm sürdüğü ortamda, Boz, "Popçuyum ama terliyorum yani" ifadesini kullandı. Daha sonra soruyu tekrar duymak isteyen Boz, aynı soruya "Hayır böyle bir şey yok." diyerek cevap verdi.