“Terapi Gibi” Paylaşım: Yasemin Kay Allen de Akıma Uydu!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla gündem oldu. Allen, yapay zekâ ile hazırlanmış bir görseli takipçileriyle paylaştı.

Yapay Zekâ ile Hazırlanmış Paylaşım

Fotoğrafta, kucağında bebek halini tutarken görülen Yasemin Kay Allen, kareye “Büyük ben bebekliğini kucaklarsa. Yalnız bu bayağı terapide vs kullanılmalı bence. Çok tatlı.” notunu düştü.

Takipçilerden Yoğun İlgi

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, sosyal medyada hızla yayıldı. Allen’ın yaratıcılığına ve yapay zekâyı farklı bir bakış açısıyla kullanmasına övgüler yağdı.

“Anne Olsan Tam Böyle Görünürdün”

Takipçilerinden gelen yorumlarda “Anne olsan tam böyle görünürdün” ve “Sanatla teknolojiyi çok güzel birleştirmişsin” ifadeleri öne çıktı. Paylaşımıyla farklı bir akıma uyum sağlayan Yasemin Kay Allen, bir kez daha gündemde kalmayı başardı.