Defne Samyeli Nasıl Bu Kadar Formda? İşte Defne'nin Dikkat Çeken Yaşam Tarzı

Yıllardır formundan ödün vermeyen 54 yaşındaki Defne Samyeli, sağlıklı rutinlerinden, spordan ve doğru beslenmekten vazgeçmiyor.

Defne Samyeli Nasıl Bu Kadar Formda? İşte Defne'nin Dikkat Çeken Yaşam Tarzı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-08-2026 15:35

Defne Samyeli, yıllardır koruduğu fit görünümünün arkasında mucize bir formül olmadığını söylüyor. İşte düzenli spor, disiplinli beslenme, doğal bakım alışkanlıkları, zihinsel dengeyi ön planda tutan yaşam tarzı, günlük rutinlerini ve güzellik sırlarıyla Defne Samyeli'nin rutinleri.


Spor ve Yüz Yogası Hayatının Vazgeçilmez Bir Parçası

Defne Samyeli'nin yıllardır formunu korumasının temelinde düzenli hareket etmek varmış. Yoğun çalışma temposuna rağmen sporu günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline getirmiş. Hareket etmeyi yalnızca estetik kaygı değil, yaşam kalitesini artıran bir alışkanlık olarak görüyor. Samyeli, rutinlerindeki en önemli detaylardan olan yüz yogasıyla da güzelliğini her zaman korumaya çalıştığını dile getiriyor.


Beslenmesinde Sadelik Ön Planda

Samyeli, beslenme düzeninde de istikrarlı davranıyor. Katı diyetlerden çok sürdürülebilir alışkanlıkları tercih ediyor; düzenli ve bilinçli beslenmenin uzun vadede daha etkili olduğuna inanıyor.


Doğal Bakım Tariflerinden Vazgeçmiyor

Cilt ve saç bakımında evde hazırladığı doğal karışımları kullandığını ve yıllardır uyguladığı bazı rutinleri hâlâ sürdürdüğünü söylüyor. Saçlarını da doğal yöntemlerle beslediğini dile getiriyor.


Güne Kuru Fırçalama ve Soğuk Duşla Başlıyor

Samyeli'nin günlük rutini sabah saatlerinde başlıyor. Uyanır uyanmaz kuru fırçalama yaptığını, ardından soğuk duş aldığını anlatan ünlü isim, bu alışkanlıkların kendisini güne daha enerjik hazırladığını belirtiyor. Moralinin düştüğü dönemlerde spor yaparak, cilt bakımıyla ilgilenerek veya yüz egzersizlerine zaman ayırarak kendini daha iyi hissetmeye çalışıyor.


Güzelliğin Sırrı Zihinsel Dengede Gizli

Defne Samyeli'ne göre sağlıklı görünmenin en önemli şartlarından biri yalnızca fiziksel bakım değil, ruh sağlığını da koruyabilmek. "Hareket ilaçtır" sözleriyle bunu özetleyen Samyeli, beyni aktif tutmanın ve zihinsel dengeyi korumanın yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini düşünüyor. Vücuduna sevgi ve saygıyla yaklaştığını, yıllardır sürdürdüğü bu yaklaşımın hem kendisini iyi hissettirdiğini hem dış görünümüne olumlu yansıdığını ifade ediyor.


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