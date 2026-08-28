Teoman'ın Takıntısı

Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman, müziğinin yanında sıra dışı ilgi alanlarıyla da gündeme geliyor. Sanatçının çocukluk yıllarından beri çizgi romanlara özel bir ilgisi bulunuyor. Öyle ki bu merak yıllar içinde bir koleksiyon tutkusuna bile dönüşmüş.

Çizgi roman sevgisinin kökleri çocukluk dönemine kadar uzanıyor. 2000 yılında Cumhuriyet'e verdiği bir röportajda çocukken okuduğu çizgi romanların dünyasında kendisini farklı kahramanlarla özdeşleştirdiğini anlatmıştı. Teksas, Tommiks ve Zagor hayatında öne çıkan karakterleri arasındaydı.

Teoman'ın Kahramanı Zagor

Çizgi roman kahramanları arasında Zagor'un Teoman için ayrı bir yeri olduğuysa yıllar içinde yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. 2026 yılında Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına katıldığında çocukluğunda kendisine erkek figürü olarak Zagor ve Elvis Presley'nin örnek olduğunu söyledi. Babasını henüz iki yaşındayken kaybettiğini ve çocukluğunda, hayatındaki erkek figürlerinin eksikliğini farklı kahramanlarla tamamlamaya çalıştığından söz etti.

Yaptığı bu açıklama Teoman'ın çizgi romanlara duyduğu ilginin yalnızca bir koleksiyon merakı olmadığını da açıkça ortaya koyuyor. Çizgi roman karakterleri onun çocukluk dünyasında hayal gücünü besleyen ve kendisine rol modeller sunan önemli figürler arasında yer almış.

Koleksiyon Merakı Dikkat Çekiyor

Elbette bu kadar tutkunu olduğu çizgi romanlarla ilişkisi okumakla da sınırlı kalmamış. Sanatçının çizgi roman biriktirdiği hemen herkes tarafından uzun yıllardır biliniyor. Çocuklukta başlayan ilgisi yetişkinlik döneminde de devam ederek koleksiyon merakına dönüşmüş.

Üstelik Teoman'ın çizgi romanlara ilgisi akademik çalışmalarına dahi yansımış. Sanatçının yüksek lisans tezinde çizgi roman konusunu ele aldığı bilgisi geçmişte basına yansımıştı.

İçindeki Çocuğu Yaşatıyor

Sahnedeki rock yıldızı kimliğinin ardında çocukluk tutkularını koruyan bir yönü bulunuyor. Çizgi roman koleksiyonu da sanatçının geçmişiyle kurduğu bağın dikkat çekici örneklerinden.

Yıllar geçse ve müzik kariyeri onlarca yılı geride bıraksa bile Teoman'ın Zagor başta olmak üzere çizgi roman kahramanlarına duyduğu ilgi devam ediyor. Onun bu tutkusu çocukluk dünyasından bugüne taşıdığı en renkli alışkanlıklardan biri ollmaya devam ediyor.