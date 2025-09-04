Tenis Kortlarında da Zirvede! Mert Ramazan Demir Birinci Oldu

Kortlarda büyük başarı

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, bu kez yeteneğini tenis kortlarında sergiledi. İstanbul’da düzenlenen prestijli bir turnuvada rakiplerini geride bırakan Demir, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Başarılı oyuncu, hem ekranlarda hem spor alanında hayranlarından büyük alkış topladı.

Turnuvanın galibi

TED Ankara Kolejliler Derneği tarafından organize edilen turnuva, İstanbul’da büyük ilgi gördü. Çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda mücadele eden Demir, turnuva boyunca etkileyici bir performans sergiledi. Tüm rakiplerini eleyerek finale yükselen oyuncu, finalde de üstün bir oyun ortaya koyarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Sadece ekranın değil kortların da yıldızı

“Yalı Çapkını” dizisinde canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Demir, oyunculuğunun yanı sıra spora olan ilgisiyle de ön plana çıkıyor. Disiplini ve azmiyle kortlarda da adından söz ettiren ünlü isim, bu başarısıyla takipçilerinden bir kez daha tam not aldı.

Yeni projeyle geri dönüyor

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasının ardından hayranları, Demir’in kariyerinde nasıl bir adım atacağını merak ediyordu. Başarılı oyuncunun yeni bir dijital projeyle ekrana dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Projede Demir’e, son dönemin dikkat çeken oyuncularından Miray Daner eşlik edecek.

Sosyal medyada gündem oldu

Henüz detayları netleşmeyen proje şimdiden büyük merak uyandırdı. Demir ile Daner’in uyumu sosyal medyada gündeme taşındı. Hayranları, iki ismin bir araya geleceği bu yeni projeyi sabırsızlıkla bekliyor.