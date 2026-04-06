"Tek Kişilik Motordan Belli": Fatih Altaylı’dan Mert Ramazan Demir’e İnce Gönderme.

Ekranların başarılı ismi Mert Ramazan Demir, yer aldığı yeni projeleri ve katıldığı programdaki samimi açıklamalarıyla gündeme damga vurdu. "Delikanlı" dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ve "Bize Bi’şey Olmaz" projesiyle de büyük merak uyandıran ünlü oyuncu, Fatih Altaylı'nın YouTube programına konuk oldu.

"Sevgilim Yok, Yalnız Yaşıyorum"

Özel hayatına dair merak edilenleri tüm içtenliğiyle yanıtlayan Mert Ramazan Demir, uzun süredir magazin gündemini meşgul eden aşk iddialarına son noktayı koydu. Altaylı'nın aşk hayatı hakkındaki sorusu üzerine net bir cevap veren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Yalnız yaşıyorum, sevgilim yok."

Bu açıklamayla birlikte yakışıklı oyuncu, hakkında çıkan tüm aşk haberlerini de bizzat yalanlamış oldu.

Fatih Altaylı’dan "Motor" Esprisi

Mert Ramazan Demir’in yalnız olduğunu vurgulamasının ardından Fatih Altaylı’nın cevabı ise stüdyoda kahkahalara sebep oldu. Altaylı, oyuncunun motosiklet tutkusuna atıfta bulunarak espriyi patlattı:

“Zaten motordan belli… Tek kişilik motor alınca!”

Kariyerindeki projeleriyle adından söz ettiren Mert Ramazan Demir, özel hayatındaki sessizliğini koruyacağını bu açıklamasıyla tescillemiş oldu.