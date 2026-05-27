Esra Erol’dan Dikkat Çeken Açıklama: “Başarı Yetmez, Vicdan Şart”

Televizyon ekranlarının sevilen yüzlerinden Esra Erol bu kez farklı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun yıllar sonra yeniden ekrana dönen “Var mısın, Yok musun?” yarışmasını sunacak olan Erol hem program hakkında hem aile yaşantısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu başarıdan çok vicdanın önemine vurgu yaptı.

“Hayat Da Bir Var, Bir Yok Meselesi”

Yeni yarışma programını yalnızca bir format olarak görmediğini söyleyen Esra Erol “Var mısın, Yok musun?” için oldukça iddialı konuştu. Yarışmanın insanların umutlarıyla, korkularıyla ve hayalleriyle yüzleştiği bir alan olduğunu ifade eden Erol programın merkezinde duygunun yer aldığını söyledi.

5 milyon liralık büyük ödülün heyecan yarattığını belirten ünlü sunucu asıl meselenin para değil karar anları olduğunu dile getirdi. Yarışmacıların yaşadığı gerilimin tüm stüdyoya yayıldığını anlatan Erol “Orada sadece yarışma çekmiyoruz, insanların hayatına dokunuyoruz” dedi.

Cesaretin Tanımını Yaptı

Programın temelinde risk ve cesaret olduğunu söyleyen Esra Erol cesaret kavramına farklı bir yerden yaklaştı. Ona göre cesaret yalnızca gözü kara davranmak değil doğru zamanda durmayı bilmek anlamına geliyor.

Yarışmacıların bazen büyük ödül için devam etmeyi seçtiğini bazen de geri adım attığını anlatan Erol “Hayatta da durum aynı. İnsan bazen kazanmak için değil kendini korumak için durmalı” sözleriyle dikkat çekti.

Aile Sofrasına Verdiği Önem

Yoğun iş temposuna rağmen aile düzeninden taviz vermediğini söyleyen ünlü sunucu evdeki en önemli ritüelin akşam yemekleri olduğunu anlattı. Ona göre sofralar sadece yemek yenilen alanlar değil konuşmanın paylaşmanın ve bağ kurmanın merkezi.

Çocuklarına verdiği en büyük öğüdü de ilk kez bu kadar net ifade eden Erol “İyi insan olmak, başarılı olmaktan daha değerli” dedi. Vicdan duygusunun eksik olduğu bir başarının anlam taşımadığını belirten sunucu çocuklarının önce karakterli bireyler olmasını istediğini söyledi.

Sosyal Medya Konusunda Net Tavır

Esra Erol’un en dikkat çeken açıklamalarından biri de sosyal medya üzerine oldu. Dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken sunucu telefon ve tablet kullanımında ev içinde belirli kurallar uyguladıklarını anlattı.

Çocukların gerçek hayatla bağ kurmasının önemine değinen Erol ailelerin de örnek olması gerektiğini söyledi. “Çocuklar söyleneni değil, gördüğünü yapar” diyen ünlü isim ekran süresinin azaltılmasının ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirtti.

Yeni yarışmasıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Esra Erol bu kez sadece heyecan değil, hayat üzerine verdiği mesajlarla da konuşulacak gibi görünüyor.