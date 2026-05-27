7 Ameliyat Geçiren Aslı Bekiroğlu Son Durumunu Açıkladı

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Aslı Bekiroğlu geçirdiği operasyonların ardından son durumu hakkında yeni açıklamalarda bulundu. 7 kez ameliyat masasına yatan genç oyuncunun sözleri hem hayranlarını üzdü hem sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Zorlu Süreç Ameliyatlarla Devam Etti

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Aslı Bekiroğlu, son iki yıl içinde birçok operasyon geçirdi. Yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle sık sık hastaneye gitmek zorunda kalan oyuncu bu sürecin kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini daha önce de dile getirmişti. Özellikle bir operasyon sırasında yaşanan tıbbi komplikasyon sonrası tedavi süreci daha da uzayan Bekiroğlu bu dönemi ardı ardına gelen ameliyatlarla atlatmaya çalıştı.

“Yanlışlıkla Bağırsağım Kesildi” Açıklaması Gündem Olmuştu

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamada rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini ancak operasyon sırasında istenmeyen bir durum yaşandığını söylemişti. Bekiroğlu bağırsak bölgesinde meydana gelen hasarın ardından yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etmişti. Bu açıklama uzun süre magazin gündeminde yer almış sağlık sürecine dair endişeleri de beraberinde getirmişti.

Yedinci Ameliyat Sonrası İlk Mesaj

Geçtiğimiz günlerde 7. kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, hastane odasından yaptığı paylaşımda takipçilerine teşekkür ederek genel durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Kısa süreli de olsa moral veren açıklamalar yapan oyuncu tedavisinin sürdüğünü ifade etmişti. Ancak son paylaşımı fiziksel ve ruhsal olarak zor bir dönemden geçtiğini ortaya koydu.

“Genel Olarak Mutsuzum” Sözleri Dikkat Çekti

Bekiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı sağlık sürecinin kendisini hem fiziksel hem psikolojik olarak etkilediğini dile getirdi. Vücudunda yaşanan değişimlerin kendisini zorladığını belirten oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten zor bir süreç olabiliyor.”

“Mutlu Anlarımı Paylaşıyorum”

Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımlarına da değinerek yalnızca iyi hissettiği anları takipçileriyle paylaştığını söyledi. Zor günlerde yanında olan kişilere teşekkür eden Bekiroğlu duygusal mesajıyla dikkat çekti. Sağlık süreci devam eden oyuncunun son açıklamaları sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.