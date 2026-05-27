Nefise Karatay’dan Endişelendiren Paylaşım: “Aniden Hastalandım”

1997 Türkiye Güzeli Nefise Karatay sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Yıllara meydan okuyan görüntüsü ve sakin yaşam tarzıyla bilinen Karatay’ın rahatsızlandığını açıklaması kısa sürede gündem oldu.

Sosyal Medya Paylaşımıyla Dikkat Çekti

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Nefise Karatay genellikle günlük hayatından kareleri takipçileriyle paylaşmayı tercih ediyor. Ancak son gönderisi alışılmışın dışında bir içerik taşıdı. Yaz sezonunun hareketli günlerinde gelen bu paylaşım hem sevenlerini hem sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Karatay’ın mesajı sonrası “ne oldu?” sorusu kısa sürede gündeme taşındı.

“Dünden Beri Hastayım” Açıklaması

Ünlü isim yaptığı paylaşımda aniden rahatsızlandığını belirterek sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Şiddetli mide rahatsızlığı yaşadığını ifade eden Karatay çevresinde de benzer durumların görüldüğünü dile getirdi. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Dünden beri hastayım, şiddetli bir istifra sonrası hiç halim kalmadı. Ne dokundu bilmiyorum. Etrafımda da aynı durum söz konusu. Aranızda böyle aniden hastalanan var mı?” Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken takipçileri geçmiş olsun mesajlarıyla ünlü isme destek verdi.

Takipçilerden Peş Peşe Yorumlar

Karatay’ın paylaşımının ardından hayranları endişelerini dile getirdi. Birçok kullanıcı benzer rahatsızlıklar yaşadığını yazarken bazıları da yaz aylarında görülen gıda zehirlenmelerine dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda yorum alan paylaşım sosyal medyada gündem başlıkları arasına girdi. Takipçileri, ünlü ismin sağlık durumunun iyiye gitmesini diledi.

Sessiz ve Sakin Hayatından Gelen Beklenmedik Haber

Podyum kariyerinin ardından daha sakin bir yaşam tercih eden Nefise Karatay zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. Ancak bu kez verdiği haber güzelliği ya da kariyeriyle değil sağlık durumu ile konuşuldu. Sevenleri ünlü ismin en kısa sürede iyileşmesini beklerken Karatay’dan gelecek yeni bir açıklama merakla bekleniyor.