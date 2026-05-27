Ünlü Oyuncunun Sakladığı Büyük Sır Ortaya Çıktı

Hollywood’un sevilen yüzü Anne Hathaway yıllardır kimseyle paylaşmadığı sağlık gerçeğini ilk kez dile getirdi. 30’lu yaşlarının başında başlayan sürecin hayatının en parlak döneminde büyük bir kırılma yarattığını anlattı. Kırmızı halıdaki ışıltılı görüntüsünün arkasında uzun süre sakladığı bir sağlık sorunu bulunduğunu ifade etti.

“Her Şey Bir Anda Değişti"

Katıldığı bir podcast yayınında konuşan ünlü oyuncu katarakt teşhisiyle birlikte görme yetisinde ciddi bir kayıp yaşadığını söyledi. Sol gözünde başlayan problemin zamanla ilerlediğini ve bir dönem “yasal olarak kör” sayıldığını aktardı. O günleri anlatırken yaşadığı süreci çevresinden gizlediğini de belirtti.

10 Yıllık Büyük Sır

Hathaway rahatsızlığın yaklaşık 10 yıl boyunca hayatının bir parçası olduğunu buna rağmen kariyerine ara vermeden devam ettiğini dile getirdi. Kamera karşısına geçerken yaşadığı zorlukları kimseye belli etmediğini bu süreci kendi içinde yönetmeye çalıştığını ifade etti. En büyük korkusunun mesleğini kaybetmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Zorlu Tedavi Süreci

Ünlü oyuncu geçirdiği operasyonun ardından yeniden görme yetisini kazanmasının kendisi için “hayatın ikinci şansı” olduğunu söyledi. Sağlığına kavuşmasını ise bir mucize olarak değerlendirdi. Bu süreçte yaşadığı psikolojik yükün fiziksel etkiler kadar ağır olduğunu da vurguladı.

Estetik İddialarına Yanıt

Son dönemde görünümündeki değişimle ilgili çıkan estetik iddialarına da değinen Hathaway herhangi bir cerrahi müdahale geçirmediğini söyledi. Yüzündeki farklılığın tamamen doğal süreçlerden kaynaklandığını basit yöntemlerle görüntüsünü toparladığını ifade etti. Geleceğe dair ise kapıyı tamamen kapatmadığını yaş almanın doğal bir süreç olduğunu belirtti.

Yaşadığı zorlu sürecin ardından hayatı daha sade ve bilinçli yaşamaya başladığını söyleyen oyuncu artık önceliğinin sağlık ve huzur olduğunu dile getirdi. Yıllar sonra gelen bu açıklama hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı buldu.