Tayland’dan Milano’ya Aşk Turu: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir Yurda Döndü!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, uzun süren yurt dışı tatillerini noktalayarak İstanbul’a iniş yaptı. Önce Tayland’ın egzotik adalarında enerji depolayan, ardından modanın kalbi Milano’da boy gösteren ikili, İstanbul Havalimanı’nda objektiflere yansıdı.

Phuket’ten Bangkok’a Uzanan Rota

Geçtiğimiz haftalarda rotayı Tayland’a çeviren çift, tatilin tadını doyasıya çıkardı.

Sosyal Medya Paylaşımları: Serenay Sarıkaya, Phuket ve Bangkok’un büyüleyici atmosferinden kareleri takipçileriyle paylaşarak büyük beğeni toplamıştı.

Mert Demir Eşlik Etti: Şarkıcı Mert Demir, sevgilisiyle geçirdiği bu keyifli anlarda romantik tatilin tadını çıkardı.

Durak: Milano Moda Haftası

Tayland güneşinin ardından rotayı İtalya’ya kıran çift, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen dünya devi markaların defilelerini yakından takip etti. Hem tatil hem de iş odaklı bu seyahatin ardından Türkiye’ye dönen ikili, yorgun ama huzurlu göründü.

Evlilik Sorularına Sessiz Yanıt

İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan çift, kısa ve öz açıklamalarda bulundu:

"Güzel bir tatildi, her şey yolunda."

Serenay Sarıkaya, hayranlarının merakla beklediği "yeni projeler" ve Mert Demir ile olan ilişkisine dair sorulan "evlilik" soruları karşısında ise sessizliğini korumayı tercih etti. İkilinin havaalanındaki durgun halleri ve mesafeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.