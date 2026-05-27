Tatilde Kavga Çıktı! Dilan Polat Apar Topar İstanbul’a Döndü

Bir süredir evliliklerinde yaşanan krizlerle gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çifti yeniden bir araya gelmelerinin ardından bu kez tatilde yaşanan gerginlikle konuşuldu. Çocuklarıyla birlikte bayram tatiline çıkan çiftin mutluluk pozları kısa sürdü. Gece saatlerinde yaşanan tartışma sonrası Dilan Polat’ın yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeniden Başlayan İlişki Kısa Sürdü

Geçtiğimiz haftalarda boşanma kararı aldıklarını açıklayan Polat çifti karşılıklı sert paylaşımlarla dikkat çekmişti. Dilan Polat’ın “Ben sevgi ve ilgi istiyorum” sözleri magazin gündeminde uzun süre konuşulurken Engin Polat’ın verdiği yanıt ilişkinin geldiği noktayı gözler önüne sermişti.

Yaşanan tüm gerilime rağmen çift evliliklerine bir şans daha verme kararı aldı. Çocuklarıyla birlikte tatile çıkan ikili sosyal medya hesaplarından peş peşe aile kareleri paylaştı. Sarmaş dolaş görüntüler “barıştılar” yorumlarını beraberinde getirdi.

Tatilde Gece Yarısı Krizi

Tatilin ilk günlerinde keyifli anlar yaşayan çiftin arasındaki buzların eridiği düşünülürken, gece saatlerinde tablo değişti. Dilan Polat’ın yaptığı paylaşımlar yeni bir krizin fitilini ateşledi. Ünlü fenomen otelden ayrılarak İstanbul’a döndüğünü açıkladı.

Polat, yaşanan tartışmanın ardından boşanma kararını yineledi. Paylaşımlarında Engin Polat’ın ailesinden bir ismi hedef alan Dilan Polat “Tüm bağım bitmiştir” ifadelerini kullandı. Arka arkaya gelen açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“Çok Şeye Sustum” Sözleri Dikkat Çekti

Dilan Polat’ın açıklamalarında kullandığı ifadeler takipçilerini endişelendirdi. “Çok şeylere sustum” diyen Polat yıllardır ailesi ve çocukları için mücadele ettiğini söyledi. Boşanma sürecini kesin bir dille anlatan fenomen isim artık bu ilişkiyi sürdüremeyeceğini belirtti.

Engin Polat cephesinden ise henüz detaylı bir açıklama gelmedi. Çiftin yaşadığı kriz sonrası sosyal medyada farklı yorumlar yapılırken bazı kullanıcılar ilişkinin tamamen sona erdiğini savundu.

Paylaşılan Görüntüler Endişe Yarattı

Gecenin en çok konuşulan detayı ise Dilan Polat’ın paylaştığı görüntüler oldu. Bacağındaki çizikleri ve morlukları yayınlayan Polat “Yine düştüm” notunu yazdı. Kısa süre sonra silinen görüntüler takipçileri arasında büyük merak yarattı.

Darp iddiaları sosyal medyada geniş yankı bulurken kullanıcılar yaşanan olayın perde arkasını sorgulamaya başladı. Çiftin cephesinden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.