Ajda Pekkan Olayında Gerçek Ne Çıktı?

Pekkan son günlerde Manifest grubu ile yaptığı “Hileli” düeti ile yeniden gündeme geldi. Şarkının ardından ünlü sanatçı bu kez bir restoran ziyareti ile konuşuldu. İstanbul’da gittiği mekanda “tütsülü asado” siparişi verdi. Sunum anları işletme tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımlar sonrası restoran deneyimi ve hesap iddiası magazin gündeminde yer aldı.

Lüks Restoran Ziyareti Gündem Oldu

Söz konusu ziyarette sanatçının sade bir tercih yaptığı özel et sunumu ile ilgilendiği bilindi. Mekanda geçen dakikalar bazı misafirler tarafından da fark edildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede farklı yorumlara konu oldu.

Ziyaret sırasında mekânın özel menüsü ve sunum detayları da dikkat çekti. Konukların ilgisi özellikle et tabağının hazırlanışına yöneldi. Restoran çevresinde oluşan yoğunluk kısa süreli hareketlilik yarattı. Ziyaretin ardından sosyal medyada paylaşılan yorumlar hızla çoğaldı.

43 Bin TL İddiası Sosyal Medyada Büyüdü

Restoran faturası hakkında ortaya atılan 43 bin TL iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar arasında fiyatın yüksekliği üzerine yoğun tartışmalar yaşandı. Bir kesim mekanın özel konseptine dikkat çekerken diğer kesim rakamı abartılı buldu. İddianın yayılmasıyla birlikte pek çok kullanıcı farklı hesaplama ve tahminler yaptı. Bazı paylaşımlar restoran fiyatlarının şehir ortalamasına göre değerlendirildi. Konunun kısa sürede trend listelerine girmesi dikkat çekti.

Mekândan Açıklama Tartışmayı Netleştirdi

Olayın ardından işletme cephesinden yapılan bilgilendirme iddialara açıklık getirdi. Sanatçının davetli olarak ağırlandığı ve herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi. Böylece sosyal medyada oluşan yanlış algı ortadan kalktı.

İşletme yetkilileri misafir ağırlama politikalarının zaman zaman özel davetler içerdiğini belirtti. Bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açtığı ifade edildi. Sosyal medya kullanıcıları açıklamanın ardından farklı görüşler paylaştı.

Ajda Pekkan Cephesinde Sükûnet

Ünlü sanatçının konuya dair herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Pekkan son dönemde müzik projeleri ve sahne çalışmalarıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Restoran ziyareti ise kısa süreli bir tartışma olarak magazin sayfalarında yer aldı. Sanatçının kariyerinde müzik çalışmaları kadar sahne performansları da öne çıkıyor. Son dönem projeleri uluslararası platformlarda da ilgi görüyor. Magazin basını sanatçının günlük yaşamına dair gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.