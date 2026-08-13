Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı

Oyuncu Selin Şekerci tatil için Mısır'a gitti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran 37 yaşındaki oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 09:43

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Selin Şekerci yoğun geçen çalışma maratonunun ardından yaz sezonunun yorgunluğunu atmak için rotasını yurt dışına çevirdi. Tatil tercihi olarak Kuzey Afrika'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ülkesi Mısır'ı seçen 37 yaşındaki güzel oyuncu Ege ve Akdeniz sahilleri yerine Mısır'ın egzotik atmosferinde denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.

Hem Sahilin Hem Egzotik Kültürün Tadını Çıkardı

Mısır'ın muazzam sahillerinde güneş, kum ve denizin eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan Şekerci tatilini sadece plajla sınırlı tutmadı. Tarihi dokusu ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan Mısır'ı gezerek keşfe çıkan ünlü oyuncu bu keyifli seyahatini ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi. Bol bol kamera karşısına geçerek estetik ve neşeli pozlar veren güzel isim Mısır kaçamağından en özel karelerini sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Eski Rol Arkadaşı Rojda Demirer'den Kalpli Destek

Yıllar önce yayınlanan ve geniş kitlelerce çok sevilen Melekler Korusun dizisinde canlandırdığı Özgür karakteriyle hafızalara kazınan Selin Şekerci'nin pozları kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni yağarken dikkat çeken yorumlardan biri de eski rol arkadaşı Rojda Demirer'den geldi. Demirer dostunun tatil pozlarına kalp emojisiyle karşılık vererek desteğini gösterdi. Takipçileri de Şekerci'nin Mısır karelerine övgü dolu yorumlar yağdırdı.

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