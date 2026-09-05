Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma'da Evlendi

Oyuncu Burak Yörük ile müzisyen Tuana Yılmaz 5 yıllık ilişkilerini Roma'da resmiyete döktü. Çift, İtalya'daki törenden kareleri sosyal medyada paylaştı.

Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Roma'da Evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 10:11

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Oruç Furtuna karakteriyle ekranlarda yer alan Burak Yörük, müzisyen sevgilisi Tuana Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık beş yıldır birlikteliklerini sürdüren ünlü çift nikah merasimi için İtalya'nın başkenti Roma'yı tercih etti. Tarihi kentin dokusunda gerçekleşen törende ikiliyi aile üyeleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

Kimlik İddiasından Resmi İmzaya

Ağustos ayı başında şarkıcı Tuana Yılmaz’ın resmî kimlik kayıtlarında soyadını "Yörük" olarak güncellemesi magazin kulislerinde çiftin gizlice evlendiği iddialarını gündeme taşımıştı. 2024'te evlilik yolunda ilk adımı atan ve yaz döneminde düğün yapacaklarını daha önce duyuran ikili hazırlık sürecini Roma'da tamamladı. Böylece haftalardır kamuoyunda konuşulan evlilik söylentileri İtalya'da atılan resmi imzalarla doğrulanmış oldu.

Rol Arkadaşları ve Sanat Dünyası Yalnız Bırakmadı

Yurt dışında organize edilen davete çiftin yakın çevresi yoğun katılım gösterdi. "Taşacak Bu Deniz" projesinde Şerif Furtuna rolünü canlandıran oyuncu Aytek Şayan da mesai arkadaşının bu özel anlarına Roma'da doğrudan eşlik etti.

Nikah işlemlerinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından özel kareleri yayımlayan Burak Yörük gönderisine "The Yörüks" notunu ekledi. Ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 1,4 milyonu aşkın beğeni alarak dijital platformlarda günün en çok etkileşim alan paylaşımlarından biri oldu.

Sanat Camiasından Tebrik Mesajları

Paylaşılan nikah fotoğrafları televizyon ve müzik dünyasında geniş yankı buldu. Pop müziğin tanınan ismi Hande Yener ve rock sanatçısı Hayko Cepkin çifte mutluluk dileklerini iletirken usta oyuncu Sumru Yavrucuk ile meslektaşı İlayda Alişan da tebrik mesajlarıyla çifte destek verdi. 

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