Gözyaşlarına Hâkim Olamayan Selen Görgüzel İtiraf Etti: "Tek Hatam..."

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, yapımcı Armağan Çağlayan’ın YouTube platformunda yayınlanan programı "Gör Beni"ye konuk oldu. Program süresince samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim sanat dünyasında geçirdiği yıllara ve meslek hayatında karşılaştığı zorluklara dair içini döktü. Uzun süredir hem müzik çalışmaları hem sahne projeleriyle gündeme gelen Görgüzel sektörde hak ettiği ilgiyi göremediğini savunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

"Şarkılarım Tutmuyor, Teklif Almıyorum"

Sektörün dinamiklerini eleştiren ve mesleki yalnızlığını aktaran şarkıcı yaşadığı hayal kırıklığını açık yüreklilikle paylaştı. İzleyiciler ve meslektaşları tarafından yeterince benimsenmediğini düşünen Görgüzel şu ifadeleri kullandı: "Ne seviliyorum, ne şarkılarım tutuyor, ne deli gibi dizi teklifleri alıyorum. Boşu boşuna hayatım kısıtlandı. Beni niye sevmiyorlar?" Sahne ve kamera önünde harcadığı emeğin karşılığını bulamadığını savunan sanatçı mesleki anlamda sınırlandığını ve yeteneklerini tam olarak sergileyemediğini vurguladı.

"Sektörde Tek Yanlışım Evlenmekti"

Kariyerindeki duraklama dönemlerini ve karşısına çıkan engelleri değerlendiren Selen Görgüzel geçmişteki evliliğine dikkat çekti. Özel hayatında attığı adımların profesyonel yolculuğunu olumsuz etkilediğini belirten ünlü isim yaptığı tek yanlışın evlenmek olduğunu söyledi. Evlilik sürecinde kendi üretim alanının daraldığını ve cazip tekliflerden uzak kaldığını ifade eden Görgüzel bu tercihin çalışma hayatına ağır bir bedel ödettiğini kaydetti. Hayatının kısıtlandığını ve projelerden mahrum kaldığını yineleyen sanatçı attığı bu adımın kendisini geri plana ittiğini sözlerine ekledi.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Uyandırdı

Programın dijital mecralarda paylaşılan video kesitleri dakikalar içerisinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Görgüzel’in gözyaşları eşliğinde yaptığı samimi itiraflar magazin dünyasında ve sosyal medya kullanıcıları arasında derin bir tartışma başlattı. Kullanıcıların bir kısmı ünlü ismin hislerini cesurca ve filtresiz şekilde dışa vurmasını takdirle karşılarken bir kısmı da sanat camiasındaki rekabet koşullarının sertliğini hatırlattı. Ekranlarda uzun yıllardır mücadele veren Görgüzel'in iç döküşü günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasında yerini aldı.