Boğaz'da Kaçak Operasyonu: Hülya Avşar'ın Evine Yıkım Şoku

Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak yapılaşma gerekçesiyle 4 bin 141 mülk için yıkım kararı aldı. Listede Hülya Avşar ve Ferdi Tayfur gibi isimlerin konutları da bulunuyor.

Boğaz'da Kaçak Operasyonu: Hülya Avşar'ın Evine Yıkım Şoku
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 10:49

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan mevzuata aykırı yapılar için harekete geçti. Boğaz hattındaki doğal ve tarihi dokuyu koruma amacıyla yürütülen denetimler sonucunda dört kritik ilçede toplam 4 bin 141 taşınmaz hakkında yıkım kararı çıktı. Resmi kayıtlara yansıyan listede sanat, cemiyet ve iş dünyasının tanınmış simalarına ait lüks konutlar ile villalar da bulunuyor.

Dört İlçede Kapsamlı Yıkım Operasyonu

İmar ekiplerinin hazırladığı tespit dosyasında en büyük payı Sarıyer bölgesi aldı. Boğaz kıyısındaki Sarıyer’de tam bin 982 bağımsız bölüm ve kaçak eklenti hakkında yıkım kararı onaylandı. Beşiktaş hattında 544 yapının mevzuata aykırı olduğu tutanaklara geçerken incelemeler Üsküdar ve Beykoz ilçelerindeki parselleri de içine aldı. Yapılan denetimlerde binalara sonradan eklenen ruhsatsız balkonlar, kış bahçeleri, yükseltilen çatılar ve izinsiz inşa edilen garajlar tek tek kayıt altına alındı.

Sanat ve İş Dünyasından İsimler Tutanaklarda

Yıkım listesi magazin ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış ismi doğrudan kapsıyor. Sarıyer bölgesindeki incelemelerde usta müzisyen Ferdi Tayfur’un evine sonradan eklenen garaj alanı kayıtlara geçti. Sanatçı Harika Avcı ve cemiyet hayatının tanınan siması Süreyya Yalçın'a ait gayrimenkullerdeki aykırılıklar zabıta raporunda yer aldı. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in taşınmazındaki ilaveler listeye girerken iş dünyasından merhum iş insanları İshak Alaton ile Hacı Ömer Sabancı'nın hissedarı olduğu gayrimenkuller de raporda yer buldu. Beşiktaş tarafında ise Mustafa Koç ile Saffet Ulusoy ve hissedarlarına ait yapılar öne çıktı.

Hülya Avşar'ın Eski Davası Yeniden Gündemde

Kararın ardından gözler listede adı geçen Hülya Avşar’ın mülküne çevrildi. Ünlü sanatçı Sarıyer’deki konutunda izinsiz tadilat yaptığı gerekçesiyle 2006'da komşusu Nazmi Karbuz ile davalık olmuş ve Sarıyer 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ifade vermişti. Ortak yola duvar ördüğü ve Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırı davrandığı iddia edilen Avşar’ın yapısı aradan geçen yılların ardından yeniden dosyaya girdi. Ferdi Tayfur’un ise 1985'ten bu yana kayıt altında tutulan ek garajının durumu dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haklarında işlem başlatılan 4 bin 141 yapının yıkım sürecini başlatmak üzere 22 Eylül tarihinde resmi ihale düzenleyecek.

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