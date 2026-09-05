Begüm Akkaya Susuz Yaz'ın Dilan'ı Olarak Seyirci Karşısına Çıkacak

Begüm Akkaya, Ay Yapım imzalı Susuz Yaz dizisine dâhil oldu. Akkaya, Ethem'e aşkı uğruna kuma olmayı seçen Dilan'a hayat verecek.

Begüm Akkaya Susuz Yaz'ın Dilan'ı Olarak Seyirci Karşısına Çıkacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2026 10:23

Ay Yapım, Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni dönem projesi "Susuz Yaz" için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı’nın aynı adlı romanından ekrana uyarlanan dizi televizyon sektöründe yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor. Başarılı senarist Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, reji koltuğunda ise tecrübeli yönetmen Yusuf Pirhasan’ın oturduğu projenin oyuncu kadrosuna ödüllü isim Begüm Akkaya katıldı.

Ethem Uğruna Kuma Olmayı Seçen Dilan

Begüm Akkaya dizinin dramatik omurgasında önemli bir yer tutan Dilan karakterine hayat verecek. Senaryoda Ethem’e duyduğu tutkulu aşk yüzünden kuma olmayı kabul eden Dilan hırslı ve sınır tanımayan mizacıyla olay örgüsünün merkezinde duruyor. Sinema ve tiyatro çalışmalarındaki disiplinli performanslarıyla çeşitli festivallerden ödülle dönen Akkaya bu rol sayesinde hikayedeki duygusal gerilimi ve güç mücadelesini derinleştirecek.

İddialı Kadro Genişlemeye Devam Ediyor

Dizinin başrol koltuğunu televizyon dünyasının genç yıldızlarından Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert paylaşıyor. Hikayenin dengelerini kuran ana kadroda tecrübesiyle ağırlık koyan usta sanatçı Serpil Gül yer alırken yetenekli oyuncu Meriç Rakalar da senaryonun akışına yön veren figürlerden birini canlandırıyor. Ay Yapım edebiyat uyarlamasının gerektirdiği dramatik derinliği sağlamak amacıyla oyuncu kadrosunu dengeli bir dağılımla oluşturmaya özen gösteriyor.

Çekim Maratonu Ekim Ayında Adana'da Başlıyor

Dönemin coğrafi ve sosyal koşullarını aslına sadık kalarak aktarmayı hedefleyen yapım ekibi çekim mekanı olarak Adana’yı belirledi. Kentin mimari dokusunu ve kırsal yapısını yansıtan özel platolarda dekor ile kostüm hazırlıkları tamamlanma aşamasına geldi. Yönetmen Yusuf Pirhasan liderliğindeki ekip ekim ayının ilk günlerinde "motor" diyerek sete çıkacak. Klasik bir edebiyat metnini modern anlatım diliyle buluşturacak olan dönem dizisi sonbahar ekranında izleyici karşısına çıkacak.

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