Taşacak Bu Deniz'in Adil'i Ulaş Tuna Astepe'nin oyuncu olma hikayesi ortaya çıktı!

Sen Anlat Karadeniz’de Tahir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin tanıdığı Ulaş Tuna Astepe, şimdi Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari olarak ekran karşısında. Oyuncunun sahne arkasından kamera önüne uzanan kariyerinde tiyatronun da önemli bir yeri bulunuyor.

Ulaş Tuna Astepe’nin İzmit’ten Sahneye Uzanan Hikâyesi

5 Mayıs 1988’de İzmit’te dünyaya gelen Ulaş Tuna Astepe, eğitim hayatının ilk yıllarını memleketinde geçirdi. Ardından İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı olarak eğitim aldı. Lise yıllarında tiyatroyla tanışması, onun için yalnızca bir okul etkinliğinden ibaret kalmadı; zamanla oyunculuğa uzanan yolun ilk adımlarından biri oldu.

Üniversitede tercihini sahne sanatlarından yana kullanan Astepe, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Ancak oyunculuk kariyerine doğrudan kamera önünde başlamadı.

Kamera Öncesindeki İlk Deneyimi Kostüm Departmanında Oldu

Astepe’nin kariyerindeki ilginç ayrıntılardan biri, oyuncu olarak tanınmadan önce kamera arkasında görev yapması. 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanı olarak çalışan Astepe, böylece sinema setlerinin işleyişini farklı bir noktadan tanıma fırsatı buldu.

Sonrasında tiyatro sahnelerinde ve televizyon projelerinde oyuncu olarak yer almaya başladı. Bu geçiş, onun kariyerinde sahne arkasından sahne önüne doğru ilerleyen farklı bir rota oluşturdu.

Ulaş Tuna Astepe Hangi Dizilerde Oynadı?

Astepe, televizyon kariyerinin ilk dönemlerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Karadayı dizisinde Orhan, Analar ve Anneler’de Mustafa, Rüya’da ise Alaz karakterini canlandırdı.

Asıl geniş kitlelerin dikkatini çekmesiyse Sen Anlat Karadeniz ile oldu. Dizide hayat verdiği Tahir karakteri, oyuncunun kariyerinde belirgin bir dönüm noktası hâline geldi. Astepe, bu rolle özellikle Karadeniz atmosferini merkeze alan yapımlarda güçlü bir oyunculuk ortaya koydu.

Tiyatro Sahnesindeki Rollerini de Sürdürdü

Ulaş Tuna Astepe’nin kariyeri yalnızca televizyon dizilerinden oluşmuyor. Berkun Oya’nın yazıp yönettiği Bayrak ve Babamın Cesetleri ile Sami Berat Marçalı’nın sahnelediği Cam Yapraklar oyunlarında rol aldı.

Sinema tarafındaysa Emre Yeksan’ın yönettiği Körfez filminde Selim karakterini canlandırdı. Üniversiteli, Zayiat, Meşakkat ve Karısı ile Balık Havuzu gibi kısa film çalışmalarında da yer aldı.

Şimdi Taşacak Bu Deniz’de Adil Koçari

Astepe, kariyerinin yeni döneminde Taşacak Bu Deniz dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Adil Koçari karakterini canlandıran oyuncu, Deniz Baysal ile başrolleri paylaşıyor.

Karadeniz’de yaşayan iki düşman ailenin yıllara yayılan mücadelesini merkeze alan dizide Adil karakterinin hikâyesi, Astepe’nin daha önceki rollerinden farklı bir çizgi sunuyor. Oyuncunun yeni rolü hem kariyerindeki değişimi hem ekran karşısındaki oyunculuk repertuvarını yeniden gündeme taşıyor.