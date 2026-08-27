Podyumdan Sahile! Ebru Şallı Bodrum'da Defile Sonrası Soluğu Denizde Aldı

Ebru Şallı Bodrum'daki defilesinin ardından denize girdi. Fiziğiyle yıllara meydan okuyan ünlü model gazetecileri selamladı.

Podyumdan Sahile! Ebru Şallı Bodrum'da Defile Sonrası Soluğu Denizde Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 13:25

Türkiye'nin tescilli güzellerinden moda dünyasının ve cemiyet hayatının zarif isimlerinden usta model Ebru Şallı yaz sezonunun tadını Ege'nin incisi Bodrum'da çıkarmaya devam ediyor. Yıllardır koruduğu muazzam fiziği, sağlıklı yaşam tarzı ve kendine has stiliyle adından sıkça söz ettiren ünlü manken Bodrum'da hem iş yoğunluğunu yönetiyor hem de fırsat buldukça tatil yaparak deniz ve güneşin keyfini sürüyor.

Podyum Sonrası Stres Attı

Bodrum'da düzenlenen görkemli bir moda organizasyonunda podyuma çıkan ve sergilediği tasarımlarla izleyenleri kendisine hayran bırakan Ebru Şallı yoğun geçen defile maratonunun hemen ardından soluğu sahilde aldı. Podyumun tüm stresini ve yorgunluğunu Ege'nin serin sularında atmak isteyen güzel model kaldığı lüks otelin plajında denize girerken objektiflere yansıdı.

Günün erken saatlerinde plajda boy gösteren ünlü manken düzgün fiziği ve iddialı plaj şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Sporu ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getiren 40'lı yaşlarındaki Şallı, formda görüntüsüyle adeta yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

Basın Mensuplarına Samimi Selam

Denizde serinledikten sonra kıyıya doğru çıkan Ebru Şallı kendisini takip eden ve fotoğraflayan basın mensuplarını fark edince her zamanki nezaketi ve güler yüzüyle gazetecilere selam verdi. Magazin muhabirlerine el sallayarak tebessüm eden güzel model kısa bir deniz keyfinin ardından güneşlenmek ve dinlenmek üzere şezlonguna geçti.

Sosyal medya hesabından da Bodrum tatiline dair zaman zaman paylaşımlar yapan Ebru Şallı'nın neşeli ve huzurlu halleri gözlerden kaçmadı. Sezon boyunca hem yeni projeleri hem de tatil kareleriyle gündemde kalmaya devam eden ünlü modelin Bodrum'daki iş ve tatil programının ardından İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

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