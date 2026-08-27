Alişan Çeşme'de Yaşadığı Sağlık Krizini Anlattı: "Allah Razı Olsun Devletimizden"

Fantezi ve arabesk müziğin sevilen ismi, ünlü sunucu ve şarkıcı Alişan ailesiyle birlikte İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de bulunduğu sırada beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Oğlu Burak'ın aniden rahatsızlanması üzerine acil olarak sağlık kuruluşuna başvuran ünlü sanatçı özel bir hastanede karşılaştığı ilgisizlik karşısında adeta çılgına dönerken hemen ardından gittiği devlet hastanesindeki hızlı ve kaliteli hizmete övgüler yağdırdı.

"45 Dakika Bekledik Ateşine Dahi Bakmadılar!"

Oğlu Burak'ın yüksek ateş ve şiddetli boğaz ağrısı şikayetleri nedeniyle ilk olarak bölgedeki özel bir hastanenin acil servisine gittiklerini belirten Alişan yaşadığı mağduriyeti ve sitemini sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle getirdi:

"Oğlumu yüksek ateş ve boğaz ağrısı nedeniyle Çeşme'deki özel bir hastaneye götürdüm. '8 hasta sırada' dediler ve 45 dakika bekledik. Ateşine dahi bakmadılar! 'Sıramıza kaç dakika var' dedim 'Bari bir ateşine baksaydınız' dedim 'Hastalara bakıyorlar' dediler. Üstelik acilde! Çıktım Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne getirdim oğlumu. Direkt ateşine bakıp muayene etmeleri 10 dakika sürdü. Allah razı olsun devletimizden de devlet hastanelerinden de... Allah kimseyi hastalıkla sınamasın ama eğer acil bir durum olursa Çeşme'de muhteşem bir devlet hastanemiz var uyarayım dedim. Tüm hastalarımıza acil şifalar..."

Özel hastanedeki 45 dakikalık ilgisiz bekleyişin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne geçen ünlü sanatçı oğlunun sadece 10 dakika içerisinde ilk müdahalesinin yapılıp muayene edildiğini dile getirerek hem devlete hem de hastane çalışanlarına yürekten teşekkür etti.

Yağmur Atacan Da Aynı Hastaneyi Övmüştü

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin sunduğu kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti son dönemde sadece Alişan'ın değil diğer ünlü isimlerin de takdirini topladı. Geçtiğimiz günlerde vücudunda oluşan küçük bir kesik nedeniyle tetanoz aşısı olmak üzere aynı hastaneye başvuran oyuncu Yağmur Atacan da sosyal medyasından bir paylaşım yapmıştı.

Atacan hastanedeki deneyimini "Kötü şeylere sitem ediyoruz güzel şeyleri de söyleyelim. Resepsiyondaki görevliden doktoruna ve hemşiresine kadar herkes çok ilgiliydi. Burası varken özel hastaneye gidenin aklına şaşarım" sözleriyle ifade ederek sağlık personeline teşekkürlerini sunmuştu. Ünlü isimlerin art arda gelen bu paylaşımları bölgedeki devlet hastanesinin başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.