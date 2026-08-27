Türk Tiyatrosunun Duayen İsmi Faruk Günuğur 78 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Türk tiyatrosu ve sahne sanatlarının duayen isimlerinden, Devlet Tiyatroları'nın eski Genel Müdürlerinden usta oyuncu Faruk Günuğur 78 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi ailesi, yakınları, sanat camiasındaki meslektaşları ve tiyatroseverleri derin bir yasa boğdu. Sahneye koyduğu başarılı performansların yanı sıra idari görevleriyle de Türk tiyatrosuna yıllarca hizmet veren usta ismin ardından sanat dünyasından taziye mesajları yağdı.

Devlet Tiyatroları Acı Haberi Resmi Hesaplarından Duyurdu

Faruk Günuğur'un vefat haberini Devlet Tiyatroları kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı taziye mesajıyla kamuoyuna duyurdu. Yapılan resmi açıklamada usta sanatçının son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze töreni programının detayları da paylaşıldı.

Devlet Tiyatroları tarafından yayınlanan taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"'Devlet Tiyatroları ailesi olarak, eski Genel Müdürlerimizden, değerli sanatçımız Faruk Günuğur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımız için 27 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te Büyük Tiyatro'da düzenlenecek törenin ardından ikindi namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve tüm Devlet Tiyatroları camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz.'"

Tiyatroya Ve Sanata Adanmış Örnek Bir Ömür: Faruk Günuğur Kimdir?

16 Şubat 1948 tarihinde dünyaya gelen Faruk Günuğur sanat eğitimini Türkiye'nin en prestijli kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başarıyla tamamladı. Konservatuvar mezuniyetinin hemen ardından profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan Günuğur 1973 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna katıldı.

Uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında yüzlerce oyunda aktör olarak sahne alan Türk tiyatrosuna önemli eserlerin kazandırılmasında rol oynayan sanatçı sadece sahne önündeki başarısıyla değil yönetim alanındaki yetenekleriyle de öne çıktı. Kurum bünyesinde çeşitli idari kademelerde üst düzey görevler üstlenen usta isim bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini de yürüterek kurumsal hafızaya ve Türk tiyatro tarihine silinmez izler bıraktı.