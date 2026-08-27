Filenin Sultanları'nın Güzel Yıldızı Saliha Şahin Sosyal Medyayı Büyüledi!

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın (Filenin Sultanları) ve kulüp voleybolunun yükselen değerlerinden biri olan Saliha Şahin hem sahadaki etkileyici performansı hem de duru güzelliğiyle spor basınının ve sosyal medyanın odak noktası olmaya devam ediyor. CEV Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla mücadele eden yetenekli smaçör ulaştığı başarı graﬁğiyle parlamayı sürdürürken sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da hayranlarını adeta büyülüyor.

Karayolları Altyapısından Zirveye Uzanan Bir Başarı Hikayesi

5 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Saliha Şahin voleybol kariyerine Ankara'nın köklü kulüplerinden Karayolları altyapısında başladı. Burada gösterdiği üstün yetenekle dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu 2018 yılında Türk voleybolunun dev ekibi Eczacıbaşı Dynavit bünyesine katılarak kariyerinde dev bir adım attı. Eczacıbaşı formasıyla Şampiyonlar Kupası ve 2021-2022 sezonunda CEV Kupası şampiyonlukları yaşayarak uluslararası alanda rüştünü ispatladı.

Yurt dışı deneyimi kazanmak adına 2023-2024 sezonunda Polonya'nın güçlü ekiplerinden Chemik Police takımına transfer olan yetenekli oyuncu ardından Türkiye'ye dönerek Beşiktaş kadrosuna dahil oldu. 2025-2026 sezonunda doğduğu kentin temsilcisi Zeren Spor forması giyen başarılı smaçör önümüzdeki 2026-2027 sezonunda ise voleybol devlerinden Fenerbahçe Medicana kadrosuna katılarak kariyerinde yepyeni ve iddialı bir sayfa açacak.

Milli Takım Başarıları ve Şahin Kardeşlerin Gururlandıran Uyumu

Milli takım serüveni oldukça erken yaşlarda başlayan Saliha Şahin alt yaş kategorilerinde U20 Dünya Şampiyonası'nda dördüncülük U23 Dünya Şampiyonası'nda ise dünya şampiyonluğu yaşayarak altın madalyayı boynuna taktı. 2018 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosunda aralıksız yer alan usta smaçör Türkiye'nin tarihinde ilk kez ulaştığı 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu kadrosunda da yer alarak tarihi zafere adını yazdırdı.

Şimdilerde CEV Avrupa Şampiyonası'nda milli formayla ter döken Saliha milli takımın 2001 doğumlu başarılı pasörü Elif Şahin'in ablası. İki yetenekli kardeşin aynı anda ay-yıldızlı forma altında omuz omuza mücadele etmesi hem Türk voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı oluşturuyor hem de izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Başarılı smaçör sadece oyunuyla değil, zerafeti ve güzelliğiyle de spor dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında üst sıralardaki yerini koruyor.