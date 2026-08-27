Murat Dalkılıç'tan Şok İtiraf! "Son Bir Yılda Verdiğim Konserlere Cebimden Para Ödedim"

Murat Dalkılıç konserlerinden para kazanmayıp cebinden ödediğini açıkladı. Seyircilerinin fotoğraflarından albüm yaptığını belirten popçunun itirafı gündem oldu.

Murat Dalkılıç'tan Şok İtiraf!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 14:29

Türk pop müziğinin başarılı ve sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç müzik sektörünün arka planındaki görünmeyen acı gerçekleri ve kariyeri boyunca ilk kez açıklamak istediği oldukça ilginç bir sahne ritüelini kamuoyuyla paylaştı. 2008 yılında müzik piyasasını kasıp kavuran Kasaba şarkısıyla yakaladığı çıkışın ardından La Fontaine, Bir Güzellik Yap, Derine ve Leyla gibi sayısız hit parçaya imza atan usta popçu hem yükselen konser maliyetlerini eleştirdi hem de dinleyicilerini şaşırtan samimi bir itirafta bulundu.

Seyircilerin Yüz İfadelerinden Özel Fotoğraf Albümleri Oluşturmuş

Sahnelerin dışarıdan son derece parıltılı göründüğünü ancak içeride bambaşka bir dünyanın yer aldığını belirten Murat Dalkılıç kariyerinin erken dönemlerinde uyguladığı ilginç alışkanlığı ilk kez anlattı. Genellikle konser sonrasında hayranların sanatçılarla fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen ünlü popçu kendisinin bu düzeni tersine çevirdiğini dile getirdi. Sahnedeyken fotoğrafçısından kendisini değil kendisini dinlemeye gelen seyircileri çekmesini istediğini belirten Dalkılıç bu alışkanlığının nedenini "Seyirciler bana nasıl bakıyor?" merakıyla açıkladı.

Sahne heyecanı esnasında fark edemediği duyguları, dinleyicilerin gözlerindeki mutluluğu ve şarkılara eşlik ederken yaşadıkları bağı yakalayabilmek adına bu yönteme başvurduğunu söyleyen şarkıcı, çekilen fotoğrafları dijital ortamda bırakmayıp özel olarak bastırarak albüm haline getirdiğini ifade etti. Yıllarca her konser sonrası bu albümleri inceleyerek dinleyicinin kendisine olan bakışını analiz ettiğini belirten ünlü sanatçının bu duygusal ritüeli sosyal medyada büyük takdir topladı.

"Son Bir Yılda 30 Konsere Çıktım İlk Defa Cebimden Para Verdim"

Eğlence ve gece hayatı sektöründe 26-27 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Murat Dalkılıç Türkiye'de konser yapmanın artan maliyetler nedeniyle son dönemde imkansız hale geldiğine dikkat çekti. Son bir yıl içerisinde yaklaşık 30 kez sahneye çıktığını belirten ünlü popçu, kariyerinde ilk kez konserlerden para kazanmak yerine ekibini korumak adına cebinden harcama yaptığını şu sözlerle dile getirdi:

"Son bir yılda 30 konsere çıktıysam ilk defa cebimden para verdim. Para kazanmak yerine bu konserlerde cebimden ödeme yaptım. Mesele benim para kazanmam değil. Ekibim evinin kirasını ve faturasını ödeyebilsin istiyorum. Bu yüzden sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Türkiye'de konser yapmak artık ütopik bir fikir haline geldi."

Ulaşım, konaklama, teknik ekipman ve personel masraflarının katlanarak artması nedeniyle sahne ekonomisinin tıkandığını belirten Dalkılıç orkestradan ışıkçıya kadar geniş bir ekibin geçimini bu çarktan sağladığını hatırlatarak sanata ve müzik emekçilerine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

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