Taşacak Bu Deniz’de Deprem! Adil Öldü mü, Ulaş Tuna Astepe Ayrılıyor mu?

Televizyon dünyası bu akşam TRT 1'de yayınlanacak olan Taşacak Bu Deniz dizisinden gelen şok görüntülerle çalkalanıyor. Projenin 29. bölüm fragmanında yer alan sahneler dizi hayranlarını kelimenin tam anlamıyla ayağa kaldırdı. Başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Koçari karakterinin denizin ortasında vurulması, magazin kulislerinde "Ayrılık mı var?" sorusunu yüksek sesle sordurmaya başladı.

Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde tansiyon hiç olmadığı kadar yükselecek. Eleni'yi kurtarmak adına canını dişine takan Adil, Şerif'in hazırladığı hain plandan habersiz şekilde harekete geçiyor. Eleni’nin esir tutulduğu tekneye ulaşabilmek için kendini denizin dalgalarına bırakan Adil, tam amacına ulaşacakken Gökhan'ın acımasız kurşunlarına hedef oluyor. Karakterin kanlar içinde suyun dibine doğru batması ve fragmandaki "Adil öldü" feryatları izleyicide tam bir şok etkisi yarattı. Kısa sürede trend listelerine giren bu sahne başrolün projeye veda edip etmeyeceği konusunu gündemin bir numaralı maddesi yaptı.



Net Cevap Bu Akşamki Yeni Bölümde!

"Adil Koçari öldü."



Madalyonun diğer yüzüne bakıldığında durum biraz daha farklı görünüyor. Ulaş Tuna Astepe gibi bir başrolün diziden bu kadar ani bir şekilde ayrılması pek alışıldık bir durum değil. Üstelik ne yapım kanadından ne de oyuncunun menajerlik şirketinden sızan resmi bir ayrılık haberi yok. Sektörde bu tip büyük prodüksiyonlar izleyiciyi ters köşe yapmak ve heyecanı zirvede tutmak için bu tarz dramatik sahneleri koz olarak kullanmayı sever. Büyük ihtimalle Adil karakteri bu amansız saldırıdan yaralı olarak kurtulmayı başaracaktır. Ulaş Tuna Astepe'nin dizideki akıbeti ve Adil Amir'in bu hain tuzaktan sağ çıkıp çıkamayacağı bu akşam TRT 1'de belli olacak. Seyirci ekran başında yerini almak için şimdiden hazır.