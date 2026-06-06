Taşacak Bu Deniz Setinde Aşk Krizi! Ali Öner'den Olay Yaratan İhanet İtirafı!

Televizyon dünyasının popüler yapımlarından Taşacak Bu Deniz dizisinin setinde filizlenen aşk beraberinde büyük bir magazin krizini ve ihanet iddialarını getirdi. Dizide Gökhan karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ali Öner eski nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrılma süreci ve rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile başlayan yeni ilişkisi hakkında sessizliğini bozdu. Taşacak Bu Deniz dizisinin Gökhan'ı Ali Öner Livanur Aydın'la ayrılığı ve sonrasında da set arkadaşı Zeynep Atılgan ile başlayan ilişkisi sonrası alevlenen ihanet iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sezon Finali Partisi Dedikoduları Alevlendirdi



Her şey dizinin tüm ekibinin katıldığı görkemli gecede başladı. Geçtiğimiz ağustos ayında nişanlısı Livanur Aydın'la ayrılan oyuncu Ali Öner'e ilişkin ihanet iddiaları gündeme geldi. Taşacak Bu Deniz dizisinin sezon finali kutlamasında Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın samimi görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi üzerine ihanet dedikoduları daha da alevlendi. Eski aşkın bitişinin hemen ardından gelen bu görüntüler sosyal medyada "ihanet" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Ali Öner'den Jet Hızında Sosyal Medya Açıklaması

Hakkında çıkan ağır ithamların ardından daha fazla sessiz kalamayan yakışıklı oyuncu resmi sosyal medya hesabı üzerinden kalbi kırık ama net bir açıklama yayınladı. Oyuncu Ali Öner, Livanur Aydın'la ayrılığı ve sonrasında da Zeynep Atılgan ile başlayan ilişkisi hakkında açıklamada bulundu. Atılgan ile ilişkilerinin Livanur Aydın'la ayrılıkları sonrasında başladığını söyleyen Öner söz konusu ilişkinin sanıldığı gibi çok eskiye dayanmadığını belirtti.

Geçmişteki İlişkim Zeynep'ten Önce Sona Ermişti

Yaşananların ardındaki kronolojiyi net bir dille ifade eden Öner eski ilişkisine duyduğu saygının altını çizdi:

"Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

Bizim Hikayemiz Gürültüyle Değil Sessizce Başladı

Set arkadaşlığının zamanla aşka dönüştüğünü itiraf eden ünlü oyuncu ilişkinin iddia edildiği gibi gizli saklı yürütülmediğini belirtti. Öner açıklamasına şöyle devam etti:

"Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan saklanan bir şey değil. Aynı sette aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık."

Kimsenin Daha Fazla Üzülmesini İstemem

Açıklamasını hem geçmişindeki hem de hayatındaki kadını koruma misyonuyla noktalayan Ali Öner "Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın ne bugün yanımda olan insanın ne de sevenlerimizin. Hatır bilen emeği unutmayan elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla" diyerek magazin dünyasını meşgul eden bu sıcak konuya son noktayı koydu.