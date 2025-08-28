“Taşacak Bu Deniz” Dizisinin Yıldızları Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’den İlk Kareler

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin başrolünde yer aldığı “Taşacak Bu Deniz” dizisinden ilk kareler geldi. TRT1’de yayınlanacak dizi Trabzon’da çekiliyor.

Yayın Tarihi : 28-08-2025 13:01

OGM Pictures’tan Yeni Bir Proje

OGM Pictures imzalı yeni dizi “Taşacak Bu Deniz”, TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziyi, daha önce “Sen Anlat Karadeniz” ile büyük başarı yakalayan senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor.

Hikâye Karadeniz’de Başlıyor

Trabzon’da tanıtım çekimleri yapılan dizide, iki düşman ailenin çatışmalı hikâyesi anlatılacak. Merkezde, köklerini ve gerçek ailesini araştırmak için Karadeniz’e giden Eleni karakteri yer alıyor. Bu dramatik yolculuk, güçlü bir aile çatışmasını ekranlara taşıyacak.

Zengin Oyuncu Kadrosu

Başrollerde Deniz Baysal (Esme) ve Ulaş Tuna Astepe (Adil) yer alırken, dizinin kadrosu oldukça geniş. Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine) ve Ali Öner (Gökhan) dizide yer alan diğer isimler arasında bulunuyor.

Çekimler Başlamak Üzere

Tanıtım çekimleri tamamlanan dizinin prodüksiyonu önümüzdeki hafta resmen başlıyor. Seyirci, güçlü hikâye ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Taşacak Bu Deniz” için şimdiden heyecanlanmaya başladı.

