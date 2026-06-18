Seray Sever Ailesiyle Tatilde! Mavi Tur Pozları Olay Oldu

Seray Sever bu aralar ailesiyle birlikte çıktığı tatil kareleriyle gündemde. Eşi Eray Sünbül ve 4 yaşındaki ikiz kızları Sofia ile Alya ile birlikte çıktığı mavi turdan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada baya ilgi gördü.

Ailece Tekne Tatili

Sever ailesi yazın tadını teknede çıkarıyor. Deniz, güneş ve bol bol aile vakti derken oldukça keyifli bir tatil yapıyorlar. Seray Sever’in paylaştığı karelerde en çok dikkat çeken şey ise her şeyin çok doğal ve samimi olması.

Zaten sosyal medyada da insanlar en çok bu yönünü sevdi. Abartıdan uzak tamamen günlük hayatın içinden sahneler paylaşmış olması takipçilerin hoşuna gitti.

İkiz Kızlar Dikkat Çekti

2022 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Sofia ve Alya da artık 4 yaşına gelmiş durumda. Küçüklerin son halleri de paylaşılan fotoğraflarda dikkat çekti.

Takipçiler özellikle çocukların enerjisini ve neşesini çok sevimli buldu. Yorumlarda genelde “maşallah”, “çok tatlılar” gibi mesajlar vardı. Yani aile kareleri bayağı pozitif bir hava yarattı.

Sosyal Medyada Yoğun İlgi

Paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni aldı. Zaten Seray Sever uzun zamandır sosyal medyada aktif olduğu için takipçileri yeni gönderilerini de merakla bekliyor.

Bu tatil kareleri de o yüzden hızlıca gündem oldu. İnsanlar özellikle “doğal aile anları” görmeyi sevdiği için paylaşımlar ekstra ilgi gördü. Seray Sever’in eşiyle olan uyumu da fotoğraflara yansımış durumda. Çiftin uzun süredir mutlu bir evlilik yürüttüğü zaten biliniyor.

2018 yılında evlenen çift o günden beri sakin ve göz önünde olmayan bir aile hayatı yaşamayı tercih ediyor. Bu tatil de aslında onların bu sakin ve mutlu hayatının bir yansıması gibi.

Takipçilerden Beğeni Yağmuru

Genel olarak paylaşımlara gelen yorumlar çok olumlu. Takipçiler hem Seray Sever’e hem ailesine iyi dileklerini iletmiş.

Kısacası bu mavi tur tatili aile için güzel bir mola olmuş ve sosyal medyada oldukça sıcak ve samimi bir gündem yaratmış durumda.