Alper Çankaya ve Yaren Güldiken’den Şaşırtan Aşk Hamlesi!

Alper Çankaya ve Yaren Güldiken arasında başlayan arkadaşlık zamanla sete de yansıyan bir aşka dönüşmüş durumda. İkili Kanal D’nin dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir dizisinde birlikte rol alırken tanışmıştı ve o tanışıklık bugünlerde bambaşka bir noktaya gelmiş görünüyor.

Setten Tatile Uzanan Hikâye

Dizinin çekimleri devam ederken ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamamayı tercih eden çift sezon finaliyle birlikte rahat bir nefes aldı. Çekimler bitince de soluğu tatilde aldılar.

Aslında bu süreçte aşk iddiaları uzun süredir konuşuluyordu ama ikili bir süre bunu açıkça doğrulamamıştı. Tatilde paylaştıkları karelerle birlikte iş artık resmiyete de dökülmüş oldu diyebiliriz.

Sosyal Medyada Aşk İlanı

Çiftin birlikte yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Özellikle sarmaş dolaş pozlar ve romantik kareler takipçilerin ilgisini çekti. Zaten bu tarz paylaşımlar gelince “ilişki kesinleşti” yorumları da gecikmedi.

Alper Çankaya’nın paylaşımlarına Yaren Güldiken’in kalp emojileriyle verdiği karşılık da hayranlar tarafından oldukça konuşuldu. Bu küçük detay bile ilişkilerinin ne kadar samimi ilerlediğini gösterdi.

Tatil Modu Tam Gaz

Şu sıralar çift tamamen tatil modunda. Yoğun geçen çekim döneminin ardından birlikte vakit geçiriyorlar ve sık sık sosyal medya üzerinden yeni kareler paylaşıyorlar.

Bu paylaşımlar da doğal olarak hayranlar arasında büyük ilgi görüyor. Özellikle dizideki karakterleriyle bağ kuran izleyiciler gerçek hayatta da uyumlu bir çift olmalarını oldukça ilgi çekici buluyor.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Çiftin son paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri genellikle “çok yakışıyorsunuz”, “gerçek aşk bu” gibi yorumlar yaparak destek veriyor.

Kısacası setten başlayan hikâye şimdi tatil pozlarıyla devam eden gerçek bir aşka dönüşmüş durumda. Görünen o ki Yaren Güldiken ve Alper Çankaya çifti bir süre daha magazin gündeminde yer almaya devam edecek.