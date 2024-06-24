Taro Emir Tekin'den Bodrum'da sulu şaka

Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu, ünlü oyuncu Taro Emir Tekin, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Yalıkavak'ı tercih eden 27 yaşındaki Tekin, kaslı vücuduyla dikkat çektiği tatilinde keyifli anlar yaşamaya devam ediyor.

Tekin, önceki gün arkadaş grubuyla birlikte Yalıkavak'ta görüntülendi. İskelede yemek yedikten sonra denize girmek için yürüyen grup, eğlenceli anlar yaşadı. Taro Emir Tekin, arkadaşını denize doğru iterek herkesi güldürdü ve ardından estetik bir atlayışla denize girdi.

Denizde yaklaşık yarım saat geçiren ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla suyun keyfini çıkarırken objektiflere böyle yansıdı. Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Tekin'in neşeli halleri, tatilin ne kadar keyifli geçtiğini gösterdi.