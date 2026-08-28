Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan 12. Yıl Pozu

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar evliliklerinin 12. yılını kutladı. Çiftin sosyal medya hesaplarında paylaştığı yıl dönümü fotoğrafı beğeni topladı.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar'dan 12. Yıl Pozu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2026 18:17

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar evliliklerinde on ikinci yılı tamamladı. Magazin dünyasından uzak, sakin bir aile yaşamı sürdüren ünlü çift evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımla kutladı. Birlikte çekildikleri yeni fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ikili sevenlerinden çok sayıda tebrik ve beğeni aldı.

Sosyal Medyada "Söze Gerek Yok" Notu

Kişisel Instagram hesabından eşiyle el ele verdiği özel bir kareyi yayınlayan Neslişah Alkoçlar gönderinin altına "12 yıl, söze gerek yok" notunu ekledi. Kısa sürede geniş bir etkileşim alan fotoğrafa oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan da kayıtsız kalmadı. Başarılı aktör eşinin anlamlı paylaşımına kırmızı kalp emojisi bıraktı. Çiftin samimi karesi binlerce takipçi tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

2014 Yılından Bugüne Uzanan Birliktelik

Çift, 2014'te dünyaevine girerek birlikteliklerini resmiyete taşımıştı. Evlendikleri ilk günden bu yana gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi seçen ikili özel günlerde paylaştıkları fotoğraflarla dikkat çekiyor. Düzyatan yer aldığı dönem projeleri ve uluslararası yapımlardaki performansıyla kariyerini sürdürürken eşi Neslişah Alkoçlar ise kurduğu girişimler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla adını duyuruyor.

İki Çocuklu Mutlu Aile Tablosu

On iki yıllık evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift aile bağlarını her şeyin üzerinde tutuyor. Emir Aras adında bir erkek ve Alara adında bir kız çocuğu bulunan aile boş vakitlerini doğa tatilleri yaparak değerlendiriyor. Çocuklarının eğitim süreçlerine de önem veren ikili ebeveynlik sorumluluklarını titizlikle yerine getiriyor. Sosyal medya platformlarında nadiren aile fotoğrafı paylaşan Düzyatan ve Alkoçlar bu yıl dönümü karesiyle mutluluklarını bir kez daha tescilledi.

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