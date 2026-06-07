Tarkan İçin Yağmurda Beklediler! Rekor Kalabalık

Megastar Tarkan Ankara’da öyle bir konsere imza attı ki yağmur bile kimseyi durduramadı. Koç Topluluğu’nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Millet Bahçesi’nde sahneye çıkan Tarkan binlerce kişiyi bir araya getirdi ve geceye damgasını vurdu.

Yağmur Vardı Ama Kimse Umursamadı

Konser günü Ankara’da hava pek de iç açıcı değildi yağmur vardı. Ama buna rağmen hayranlar saatler öncesinden alanı doldurdu. Şemsiye açan da vardı ıslanmaya aldırmayan da ama ortak nokta tek bir şeydi: Tarkan’ı canlı izlemek.

Alan doldukça atmosfer daha da büyüdü konser adeta bir festival havasına dönüştü.

Sahneye Çıkınca Ortalık Bambaşka Oldu

Tarkan sahneye çıkar çıkmaz enerji bir anda yükseldi. “Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz, durmak yok!” sözleriyle kalabalığı selamladı ve konserin temposunu daha ilk dakikadan belirledi.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Megastar hem yeni albümünden hem yıllardır herkesin ezbere bildiği hit şarkılarından oluşan bir listeyle sahne aldı. Her şarkıda kalabalığın sesi biraz daha yükseldi.

Binlerce Kişi Tek Ağız Oldu

Konser alanında binlerce kişi vardı ve çoğu şarkılara baştan sona eşlik etti. Ortaya gerçekten etkileyici bir görüntü çıktı; yağmur altında söylenen şarkılar ışıklar ve kalabalığın enerjisi birleşince unutulmaz bir gece oluştu.

Hayranlar Tarkan’ın sahnede olmasını “beklemeye değdi” diye yorumladı. Hatta bazıları bir gün önceden heyecandan uyuyamadığını bile söyledi.

Uzaklardan Gelen Hayranlar

Konserin en dikkat çeken detaylarından biri de yurt dışından gelen hayranlardı. Bir kişinin sadece bu konser için Abu Dabi’den Ankara’ya geldiği öğrenildi. Bu da Tarkan’ın ne kadar geniş bir hayran kitlesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Yağmura Rağmen Unutulmaz Gece

Sonuç olarak yağmur soğuk hava ya da zorluklar hiç fark etmedi. Tarkan sahnede olduğu sürece Ankara adeta tek bir ses oldu. Yaklaşık iki saat süren konser hem katılanlar hem sosyal medyada izleyenler için uzun süre unutulmayacak bir geceye dönüştü.