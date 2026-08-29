Burak Çelik İkinci Kez Baba Oluyor: "Kavuşmaya Çok Az Kaldı"

26 Aralık 2024'te Karadağ'da düzenlenen sade bir törenle Ece Bayrak ile dünyaevine giren Burak Çelik ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşıyor.

"Kızımıza Kavuşmaya Çok Az Kaldı"

Doğuma sayılı günler kala eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Burak Çelik sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı. Daha önce "Bir kez daha" notuyla hamilelik haberini müjdeleyen Ece Çelik'in belirginleşen karnını tutarak poz veren ünlü aktör paylaşımına "Kızımıza kavuşmaya çok az kaldı" notunu düştü.

Ailelerine bir kız bebeğin katılacağını ilan eden ünlü çiftin bu karesi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi görerek binlerce tebrik mesajı topladı.

Haysiyet Dizisi Öncesi Pilates Seansı

Daha önce "Kuruluş Osman", "Senden Daha Güzel" ve "Hudutsuz Sevda" gibi televizyon projelerinde canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Burak Çelik yeni sezonda "Haysiyet" dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çekim maratonu öncesinde formunu korumaya özen gösteren başarılı oyuncu spor salonunda reformer pilates yaptığı anları da takipçileriyle paylaştı. Egzersiz aletleri üzerindeki esnekliği ve güçlü kondisyonuyla dikkat çeken ünlü aktör hem yeni dizi setine hem ikinci babalık sürecine dinamik bir hazırlık yapıyor.