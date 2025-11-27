Tanju Çolak’tan çocuklara sürpriz: “Gerçek Kral Tanju Çolak” geliyor

Tanju Çolak hayatını çocuklar için kaleme aldı.

KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 27-11-2025 11:20

Futbolun efsane oyuncusu Tanju Çolak, sevenlerinin karşısına bir sürprizle çıktı. Efsane golcünün “Gerçek Kral Tanju Çolak” adlı kitabı Mor Elma Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini aldı. Çolak bu kitapla çocukların hayal dünyasına eşlik etmeye ve hikayeleriyle onlara hayallerinin peşinden koşarken rehber oluyor. Kitapta Tanju Çolak’ın çocukluk yıllarından başlayan bu unutulmaz yolculuk, sadece bir futbol efsanesinin değil, hayallerinin peşinden koşan her çocuğun hikâyesi olma niteliğinde. Azmin nasıl bir destana dönüştüğünü; inancın, kararlılığın ve tutkunun nasıl zirveye ulaştığını, sıra dışı tasarımı ile çocuklarla buluşturan Çolak, 6-9 yaş grubu çocuklarla hayat hikayesini paylaşıyor. Kitabın lansmanı 9 Aralık’ta Bostancı Tavacı Recep Usta adlı mekanda gerçekleşecek. Lansmana Çolak’ın futbol ve sanat dünyasından ünlü dostları katılacak.

