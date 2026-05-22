Tan Taşçı'nın Kabus Dolu Günleri Bitti!

Tan Taşçı müzik çalışmalarının yoğunluğu içinde büyük bir üzüntü ile karşı karşıya kaldı. Başarılı sanatçının Bodrum Gümüşlük’teki evinin bahçesinde yaşayan ve hayatının en önemli parçalarından biri olan evcil hayvanı Masum geçtiğimiz günlerde aniden ortadan kayboldu. İstanbul'da konser hazırlıkları ve provalar nedeniyle yoğun bir iş temposu içinde bulunan ünlü şarkıcı aldığı bu kötü haberle sarsıldı. Günlerce süren endişeli ve uykusuz bekleyişin ardından sanatçının hayranlarını ve hayvanseverleri sevince boğan o güzel haber nihayet ulaştı.

İstanbul'da Prova Yaparken Kötü Haberi Aldı

"Yalan", "Bilir mi?", "Hafıza" gibi hit şarkılarıyla milyonların kalbine dokunan Tan Taşçı sahne çalışmalarına odaklandığı bir sırada Bodrum'dan gelen telefonla büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı derin üzüntüyü ve çaresizliği sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşan ünlü müzisyen can dostunun bulunması adına adeta zamanla yarıştı. Instagram hesabından köpeğinin fotoğrafını içeren acil bir kayıp ilanı yayınlayan Taşçı, durumun vehametini şu sözlerle aktardı: "Bahçemizin neşe kaynağı, canım kızım Masum… Ben İstanbul’da provalardayken bahçeden kaçarak Gümüşlük civarında kaybolmuş."

Sosyal Medya Masum İçin Seferber Oldu

Ünlü sanatçının bu çaresiz yardım çağrısı dijital dünyada çok kısa sürede büyük bir yankı uyandırdı. Tan Taşçı'nın hayranları dostları ve Bodrum'da yaşayan yüzlerce hayvansever Masum'un bulunması adına adeta tek yürek oldu. İlanın hızlıca yayılmasıyla birlikte Gümüşlük ve çevresinde geniş çaplı bir arama faaliyeti başladı. Sokak sokak köşe bucak yapılan bu hassas takibin neticesinde beklenen müjdeli gelişme bu sabah saatlerinde yaşandı. Günlerdir kayıp olan patili dostun duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde güvende olduğu tespit edildi.

Konser Öncesi Büyük Rahatlama: "İyi Ki Varsınız"

Bu akşam İzmir’de sahne alacak olan Tan Taşçı konser alanına gitmek üzere yola çıktığı anlarda gelen telefonla büyük bir rahatlama yaşadı. Köpeğinin sağ salim bulunduğunu öğrenen ünlü şarkıcı Masum'un güncel görüntülerini paylaşarak derin bir nefes aldı. Yaşadığı mutluluğu ve minnet duygusunu takipçilerine hitaben yazdığı teşekkür mesajıyla dile getiren Taşçı şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah biz İzmir’deyken gelen bir ihbar sayesinde kızım Masum bulundu. Arayan, sosyal medyada paylaşan, destek veren, güzel dileklerini hiçbir zaman eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. İyi ki varsınız."