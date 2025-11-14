Tan Taşçı'dan Dikkat Çeken Konser Açıklaması: "Sanatçılık ve Tüccarlık Arasında İnce Bir Çizgi Var"

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir süredir sahnelerde yer almayan Taşçı, konser vermemesinin nedenini açıkladı. Sanatçılık ve ticaret arasındaki farka vurgu yapan Taşçı, ruhunun zengin olması gerektiğini söyledi.

"Çuvalı Yükleyip Şehir Şehir Dolaşmak Değil"

Tan Taşçı, hayranları tarafından merak edilen konser mevzusuna açıklık getirdi. Şarkıcı, "Sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizginin çok ince olduğunu" belirtti. Taşçı, bir sanatçının görevinin "sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak olmadığını" söyledi. Ünlü isim, magazinlerde boy göstermek gibi bir amacının olmadığını vurguladı.

"Ruhumun Zengin, Zihnimin Özgür Olması Gerekir"

Sanatçının topluma faydalı olabilmesi için gerekenleri anlatan Tan Taşçı, "Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir" dedi. Taşçı, ancak o zaman gerçek mucizelerin başarılabileceğine inandığını söyledi.

Bahar Aylarını İşaret Etti

Sağlığının ve keyfinin yerinde olduğunu belirten Tan Taşçı, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Taşçı, "Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Şarkıcı, "Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.