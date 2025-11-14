Tan Taşçı'dan Dikkat Çeken Konser Açıklaması: "Sanatçılık ve Tüccarlık Arasında İnce Bir Çizgi Var"

Şarkıcı Tan Taşçı, bir süredir konser vermeme nedenini "Sanatçılık ve tüccarlık arasındaki çizgi çok ince" sözleriyle açıkladı. Taşçı, bahar aylarında yepyeni şarkılarla sahnelere döneceğini duyurdu.

Tan Taşçı'dan Dikkat Çeken Konser Açıklaması:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-11-2025 15:13

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir süredir sahnelerde yer almayan Taşçı, konser vermemesinin nedenini açıkladı. Sanatçılık ve ticaret arasındaki farka vurgu yapan Taşçı, ruhunun zengin olması gerektiğini söyledi.

 

"Çuvalı Yükleyip Şehir Şehir Dolaşmak Değil"

 

Tan Taşçı, hayranları tarafından merak edilen konser mevzusuna açıklık getirdi. Şarkıcı, "Sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizginin çok ince olduğunu" belirtti. Taşçı, bir sanatçının görevinin "sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak olmadığını" söyledi. Ünlü isim, magazinlerde boy göstermek gibi bir amacının olmadığını vurguladı.

"Ruhumun Zengin, Zihnimin Özgür Olması Gerekir"

Sanatçının topluma faydalı olabilmesi için gerekenleri anlatan Tan Taşçı, "Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir" dedi. Taşçı, ancak o zaman gerçek mucizelerin başarılabileceğine inandığını söyledi.

 

Bahar Aylarını İşaret Etti

Sağlığının ve keyfinin yerinde olduğunu belirten Tan Taşçı, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Taşçı, "Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Şarkıcı, "Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

Benzer Haberler
Eda Ece'den Yeni Partnerine Övgü: Eda Ece'den Yeni Partnerine Övgü: "Kaan'ı Çok Beğeniyorum"
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"
Ece Vahapoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: İki Aydır Kanserle Mücadele Ediyor Ece Vahapoğlu'ndan Şoke Eden İtiraf: İki Aydır Kanserle Mücadele Ediyor
Ceyda Ateş'ten Üzücü Haber: Ceyda Ateş'ten Üzücü Haber: "Ameliyat Olmak İstemiyorum"
Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"
Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür:
  • 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı:
  • 14-11-2025 10:34

Burcu Biricik Eşi Emre Yetkin'e Övgüler Yağdırdı: "Ev İşlerinde Benden Daha İyi, İyi Bir Baba"

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı:
  • 14-11-2025 10:02

Nilperi Şahinkaya Aşkını Haykırdı: "Aşığım" Notuyla Baturalp Bekar'la Yeni Pozlarını Paylaştı

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti
  • 13-11-2025 10:05

Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı
  • 12-11-2025 10:56

Cansu Dere'den Duygusal İtiraf: Tuncel Kurtiz'le Yaşadığı Son 'Eyşan' Anısını Anlattı