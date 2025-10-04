Tamer Levent’ten Dilan Polat’a “Sanatçı” Tepkisi: “Sanat Felsefeyle Yapılır”

Usta oyuncu Tamer Levent, Dilan Polat’ın sosyal medyadaki “sanatçı” tanımına tepki gösterdi: “Sanat bir meslek değil, bir felsefedir.”

Tamer Levent’ten Dilan Polat’a “Sanatçı” Tepkisi: “Sanat Felsefeyle Yapılır”
Yayın Tarihi : 04-10-2025 10:02

Tamer Levent’ten Dilan Polat’ın “Sanatçı” Tanımına Eleştiri

Usta oyuncu Tamer Levent, fenomen Dilan Polat’ın sosyal medya hesabındaki biyografi kısmında yer alan “sanatçı” ifadesine sert tepki gösterdi.
Bir dönem “kara para aklama” suçlamasıyla cezaevinde kalan Dilan Polat, son dönemde yeniden gündeme gelmişti. Polat’ın sosyal medya profilinde kendisini “sanatçı” olarak tanımlaması, sanat camiasında tartışma yarattı.

Bu duruma sessiz kalmayan Levent, “Sanatçı kelimesi meslek ismi olarak kullanıldığında, bunu duyan kişi o mesleğin ne olduğunu anlıyor mu? Tanımı yapılabiliyor mu? Özlük hakları belirlenmiş mi?” diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı.

“Sanat, Felsefeyle Yapılır”

Tamer Levent açıklamasında sanatın derin bir kavram olduğunu vurguladı. “Benim bildiğim, sanatçı olabilmesi için insanın bir mesleği olmalı ve o mesleği sanat olarak yapma felsefesini benimsemelidir” sözleriyle sanatın bir yaşam biçimi olduğuna dikkat çekti.

Usta oyuncu, sanatın sınırları olmadığını da belirterek şu ifadeleri kullandı:
Sanat başı sonu olan bir felsefe değildir ki. Bitmeyen bir yolculuktur. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir değerdir.

 

