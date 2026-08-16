Tamer Karadağlı’nın Kızı Zeyno’yu Görenler Şaşkına Döndü

Tamer Karadağlı ile Arzu Balkan’ın kızı Zeyno Karadağlı, uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Ancak 20 yaşına gelmesiyle birlikte genç ismin hem görünümü hem de sanatla olan bağı daha fazla konuşulmaya başladı.

Çocukluğundan beri sanatın içinde büyüyen Zeyno, son haliyle sosyal medyada dikkat çekti. Paylaşımlarını görenler, genç ismin yıllar içinde ne kadar değiştiğini konuşurken, ailesinden aldığı yetenek de ayrı bir merak konusu oldu.

Hem Babasına Hem Annesine Benziyor

Zeyno Karadağlı’nın son görüntüleri sosyal medyada farklı yorumları da beraberinde getirdi. Bazı takipçileri genç ismin babası Tamer Karadağlı’ya benzediğini düşünürken, bazıları ise büyüdükçe annesi Arzu Balkan’ın yüz hatlarını taşıdığını söyledi.

Kısacası, “Kime daha çok benziyor?” sorusu yine sosyal medyanın favori konularından biri oldu.

Sanatla İç İçe Bir Hayat

Zeyno’nun hayatındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise eğitimi. Genç isim, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nden mezun oldu.

Piyano alanındaki yeteneğiyle de öne çıkan Zeyno, şimdi üniversitede konservatuvar eğitimine devam ediyor. Yani ailesinin sanat dünyasındaki geçmişini sadece izlemekle kalmıyor, kendi yolunu da sanat üzerinden çiziyor.

Sahnedeki Görüntüsü Beğeni Topladı

Zeyno Karadağlı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı sahne performansına ait kare de büyük ilgi gördü. Zarif görüntüsü ve sahnedeki kendinden emin tavırları, genç ismin eğitimine ne kadar önem verdiğini bir kez daha gösterdi.

20 yaşına yeni giren Zeyno’nun önünde uzun bir sanat yolculuğu var. Şimdilik hem eğitimi hem piyano yeteneği hem de doğal tarzıyla dikkat çekiyor. Görünen o ki Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızı, kendi hikâyesini yazmaya çoktan başlamış.