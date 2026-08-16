Servetiyle Forbes Listesindeydi! Birol Altınkılıç’tan Acı Haber

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç, ailesiyle bulunduğu Monte Carlo’da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

Servetiyle Forbes Listesindeydi! Birol Altınkılıç’tan Acı Haber
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 22:20

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç’tan üzücü haber geldi. 66 yaşındaki iş insanının hayatını kaybettiği haberi iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Altınkılıç’ın ailesiyle birlikte doğum günü kutlaması için Fransa’nın Monte Carlo kentinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Altınkılıç geride uzun yıllara yayılan önemli bir iş hayatı bıraktı.

Monte Carlo’da Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre Altınkılıç ailesiyle birlikte olduğu sırada rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren iş insanına müdahale edilse de tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Acı haberin ardından Altınkılıç’ın kurucusu olduğu şirketlerde ve iş dünyasında büyük üzüntü yaşandı.

Altınmarka Grubu’nu Kurdu

Birol Altınkılıç’ın iş hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1992 yılında Altınmarka Gıda’yı kurması oldu. Sonraki yıllarda büyüyen şirket farklı markaları ve yatırımları bünyesinde toplayarak Altınmarka Grubu’na dönüştü.

Grubun en bilinen markalarından biri ise Kahve Dünyası oldu. İstanbul Eminönü’nde açılan ilk mağazayla başlayan marka yıllar içinde Türkiye genelinde genişledi. Kahvenin yanı sıra çikolata, dondurma ve unlu mamuller alanında da faaliyet gösterdi.

Kahve Dünyası Sınırları Aştı

Kahve Dünyası’nın büyümesi Türkiye ile sınırlı kalmadı. Marka, 2011 yılında Londra’da açtığı mağazayla yurt dışına adım attı. Daha sonra İngiltere’nin yanı sıra Romanya Kuveyt ve Suudi Arabistan’da da faaliyet göstermeye başladı.

Altınmarka Grubu da kakao işleme ve çikolata üretimindeki yatırımlarıyla uluslararası alanda büyüdü. Grup, farklı ülkelere ürün gönderirken büyük gıda şirketlerine de hammadde ve endüstriyel çikolata sağladı.

Forbes Listesinde Yer Almıştı

Altınkılıç 2020 yılında Forbes Türkiye’nin “En Zengin 100 Türk” listesine de girmişti. 500 milyon dolarlık servetiyle listede 79’uncu sırada yer alan iş insanının vefatı, iş dünyasında derin üzüntü yarattı.

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