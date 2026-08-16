Naime’yi Gören Tanıyamadı! Ecem Erkek’in Son Hali Olay

Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusu Ecem Erkek 20 kilo verdiğini açıkladı. Eski ve yeni halini paylaşan oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Naime’yi Gören Tanıyamadı! Ecem Erkek’in Son Hali Olay
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-08-2026 23:14

Güldür Güldür’ün sevilen oyuncusu Ecem Erkek bu kez oyunculuğuyla değil, geçirdiği değişimle gündemde. Naime karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 kilo verdiğini duyurdu.

Erkek, değişimini göstermek için eski ve yeni halini aynı paylaşımda takipçileriyle buluşturdu. Aradaki farkı görenler ise doğal olarak paylaşımın altına yorum yağdırdı. Oyuncunun son hali kısa sürede dikkat çekerken verdiği kilolar da sosyal medyanın konuşulan konularından biri oldu.

Eski ve Yeni Halini Yan Yana Paylaştı

Ecem Erkek’in paylaşımındaki en dikkat çekici detay eski görüntüsüyle son halini karşılaştırması oldu. Böylece geçirdiği değişimi takipçilerine doğrudan gösteren oyuncu 20 kilo verdiğini de açıkça ifade etti.

Naime karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erkek, son dönemde görüntüsüyle ilgili değişiklikleriyle de zaman zaman gündeme geliyordu. Bu kez ise rakamı kendisi açıklayarak merak edilen konuya noktayı koydu.

“Güzel Besleniyorum Spor Yapıyorum”

Ecem Erkek, daha önce verdiği bir röportajda kilo verme süreciyle ilgili bazı detaylardan bahsetmişti. Oyuncu bu süreçte özel yöntemlerden de yararlanıldığını ancak bunun yanında beslenmesine dikkat ettiğini ve spor yaptığını söylemişti.

Yani ortaya çıkan değişimin arkasında yalnızca tek bir uygulama olmadığını anlatmıştı. Düzenli beslenme ve sporun da sürecin önemli parçaları olduğunu belirtmişti.

Hakkında Lipowaves İddiası

Öte yandan Ecem Erkek’in bir süredir vücudunda yağlanma yaşanan üç bölgeye aynı anda uygulanabildiği belirtilen “Lipowaves Premier” yöntemini kullandığı da konuşuluyordu.

Ancak oyuncunun son paylaşımında yöntemle ilgili yeni bir açıklama yer almadı. Şimdilik en net bilgi, Erkek’in kendi ifadesiyle 20 kilo vermiş olması. Eski ve yeni halini paylaşması da değişimini takipçileriyle açıkça paylaşmak istediğini gösterdi.

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