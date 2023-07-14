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Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, tatil için gittiği Alaçatı'da taksi bulamayınca minibüse bindi. Sevenleriyle karşılan Kırmızıgül, yolculuk boyunca sevilen şarkılarını söyledi.

Taksi bulamayınca minibüse binen Mahsun Kırmızıgül, yolculara konser verdi
Yayın Tarihi : 2023-07-14 15:16

Ülkeyi derinden etkileyen deprem felaketlerinin ardından yaptığı yardımlarla adından söz ettiren ve "Prestij Meselesi" filmini vizyondan çeken Mahsun Kırmızıgül, istediği ilgiyi göremedi. Yoğun temposunun arasında tatile çıkan şarkıcı Alaçatı'ya gitti. Taksi bulamayınca minibüse binen şarkıcı, yolculara mini konser vermeyi ihmal etmedi.

"MİNİBÜSTE VERDİĞİM KONSER MUHTEŞEMDİ"

Minibüste sevenlerine konser veren Kırmızıgül, sevilen şarkılarını okudu. Yolcular ise o anları anbean kayda almayı ihmal etmedi. Takipçilerinden gelen videoları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, "Çok mutu olduğum anlar. Çeşme'de minibüs bulunan dostlarla konser verdiğim doğrudur. Muhteşemdi" ifadelerini kullandı.

 

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