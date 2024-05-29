Takipçisinden Pınar Altuğ'u çileden çıkartan yorum: "Mezarda ne yapacaksınız?"

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, bir takipçisinin fotoğrafına yaptığı "Mezarda ne yapacaksınız acaba?" yorumuna çok öfkelendi. İşte detaylar...

Takipçisinden Pınar Altuğ'u çileden çıkartan yorum:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2024 13:32

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medyada kendisine yapılan saygısız bir yoruma sert tepki gösterdi. Uzun süredir ekranlarda olmayan ve eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, kişisel hesabında paylaştığı fotoğrafa gelen olumsuz bir yorum karşısında sessiz kalmadı.

Bir takipçisi, Altuğ’un etkinlikte çekilen fotoğraflarına "Mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum bu açıklığınızla ve bu yaşta" şeklinde  bir yorum yazdı. Bu yoruma oldukça sinirlenen ünlü oyuncu, "Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi" cevabını verdi.

Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınmış ve geniş bir hayran kitlesine sahip olmuştu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Altuğ, kendisine yapılan saygısız yorumlara karşı verdiği  tepkilerle de dikkat çekiyor.

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