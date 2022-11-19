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Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi!

'Survivor 2021' şampiyonu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan olan Antalyalı güreşçi İsmail Balaban ile aynı yıl yarışmada mücadele eden İlayda Şeker, önceki akşam aile arasında gerçekleşen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Sadece bir gün nişanlı kalan ikili, dün akşam Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hem kına geccesi hem de düğün yaptı.

Survivor yarışmacıları İlayda Şeker ile İsmail Balaban evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-11-2022 14:04

İsmail Balaban, şampiyonluk kupasını kaldırdığı Survivor 2021 sırasında Gazme Atakan ile nişan atmıştı. Uzun süre özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 35 yaşındaki başpehlivan, aynı yıl fenomen yarışmada yer alan İlayda Şeker ile adadan döndükten sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Balaban, İlayda'ya bayram harçlığı olarak altın takması ve doğum gününde araba almasıyla dikkat çekmişti. İkili, önceki gün de nişan haberiyle gündem olmuştu.

İlayda Şeker'in Nevşehir'deki baba evinde düzenlenen nişan töreninde çiftin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk takmıştı. İkili, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu.

BİR GÜN NİŞANLI KALDILAR

Aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan ikili, dün akşam Şeker'in memleketi olan Ürgüp'te nikâh masasına oturdu. Çiftin bu mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

 

İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in karşılıklı zeybek oynadığı anlar dikkat çekti. Takipçilerinden ikiliye "Mutluluklar" yorumları yağdı.

İlayda Şeker düğünde uzun kollu bir gelinlik tercih ederken, İsmail Balaban da siyah bir damatlık giydi. Survivor ile ünlenen ikilinin mutluluğu yüzlerine yansıdı. (Kaynak: milliyet.com.tr)

 

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