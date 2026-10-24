Aşk Sorusuna Kahkahalarla Yanıt Verdi! Hadise'den Nişantaşı'nda Renkli Anlar

40 yaşına basan pop müziğin sevilen ismi Hadise'den yeni yaş dileği! Aşka dair soruya verdiği yanıt haberimizde.

Aşk Sorusuna Kahkahalarla Yanıt Verdi! Hadise'den Nişantaşı'nda Renkli Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2026 11:30

İzmir'de muhteşem bir konser veren Hadise, soluğu İstanbul'da aldı. Güzel şarkıcı önceki gün kardeşi Derya Açıkgöz ile Nişantaşı'ndaydı. Bir mekana girerken magazin muhabirlerine yakalanan ikili gazetecilere poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı.
 

"Orası Bana Kalsın"


22 Ekim'de 40 yaşına basan Hadise, "Yurt dışından misafirlerim var, onlarla bir yemek yiyeceğiz" dedi. Magazinciler konuyu doğum gününe getirdi. Ünlü şarkıcıya yeni yaşından beklentileri sordular. Hadise, sağlık, huzur ve bereket dilediğini söyledi. Bunun üzerine gazeteciler "Aşk dilemediniz mi?" deyince güzel şarkıcı kahkahayı bastı ve  "Orası bana kalsın artık" dedi.

 

Neşeli Tavırları Dikkat Çekti


Uzun bir aradan sonra kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte kameralara poz veren Hadise'nin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir ablası Hülya Açıkgöz'le küs olan şarkıcı katıldığı bir programda onu çok özlediğini söyleyerek göz yaşlarına boğulmuştu. Ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde kendisini yalnız hissettiğini söyleyen şarkıcı terapistten destek aldığını açıklamıştı. Hadise'nin kardeşi Derya'nın ardından ablasıyla Hülya'yla da arasını düzeltip düzeltemeyeceği merak konusu oldu. Bakalım ilerleyen günlerde bir abla-kardeş pozu daha görebilecek miyiz?

 

 

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