Aşk Sorusuna Kahkahalarla Yanıt Verdi! Hadise'den Nişantaşı'nda Renkli Anlar

İzmir'de muhteşem bir konser veren Hadise, soluğu İstanbul'da aldı. Güzel şarkıcı önceki gün kardeşi Derya Açıkgöz ile Nişantaşı'ndaydı. Bir mekana girerken magazin muhabirlerine yakalanan ikili gazetecilere poz verdikten sonra ayaküstü soruları yanıtladı.



"Orası Bana Kalsın"



22 Ekim'de 40 yaşına basan Hadise, "Yurt dışından misafirlerim var, onlarla bir yemek yiyeceğiz" dedi. Magazinciler konuyu doğum gününe getirdi. Ünlü şarkıcıya yeni yaşından beklentileri sordular. Hadise, sağlık, huzur ve bereket dilediğini söyledi. Bunun üzerine gazeteciler "Aşk dilemediniz mi?" deyince güzel şarkıcı kahkahayı bastı ve "Orası bana kalsın artık" dedi.





Neşeli Tavırları Dikkat Çekti





Uzun bir aradan sonra kardeşi Derya Açıkgöz'le birlikte kameralara poz veren Hadise'nin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir ablası Hülya Açıkgöz'le küs olan şarkıcı katıldığı bir programda onu çok özlediğini söyleyerek göz yaşlarına boğulmuştu. Ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde kendisini yalnız hissettiğini söyleyen şarkıcı terapistten destek aldığını açıklamıştı. Hadise'nin kardeşi Derya'nın ardından ablasıyla Hülya'yla da arasını düzeltip düzeltemeyeceği merak konusu oldu. Bakalım ilerleyen günlerde bir abla-kardeş pozu daha görebilecek miyiz?