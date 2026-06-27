Survivor Şampiyonu Mert Nobre: "Aç Kalınca Her Şey Olabilir!"

Televizyon ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2026'da büyük final heyecanı sona erdi. Yarışmanın bu yılki şampiyonluk kupasını kaldıran eski profesyonel futbolcu Mert Nobre zaferin ardından ilk kez konuştu. Final gecesinin heyecanını üzerinden atamadığını belirten ünlü sporcu, ödülü kazandıktan sonra yaşadığı yüksek adrenalin nedeniyle sabaha kadar uyuyamadığını dile getirdi. Sosyal medyada şampiyonluk kupasına sarılarak uyuduğu fotoğraf karesinin arka planını anlatan Nobre, otele gittikten sonra sabaha kadar kupayı izlediğini, bir saatlik uykuya daldığı sırada eşi Priscila'nın bu anı ölümsüzleştirdiğini aktardı. Normal hayata adapte olmakta zorlandığını belirten eski futbolcu kendisini hâlâ Dominik parkurlarında hissettiğini söyledi.

Futboldan Parkurlara Uzanan Başarı

Kariyeri boyunca yeşil sahalarda sergilediği disiplinli duruşu yarışma boyunca koruyan Mert Nobre, Survivor macerasının başında bu kadar ileri gidebileceğini tahmin etmediğini itiraf etti. Atış oyunlarında deneyimi olmadığını ve hayatında daha önce hiç kum torbası görmediğini vurgulayan ünlü isim adadaki ilk haftalarda adaptasyon sorunu yaşasa da zamanla performansını zirveye taşıdı.

"İnsan Aç Kalınca Her Şey Olabilir"

Yarışma süresince sakinliği ve dedikodudan uzak kalma tercihiyle dikkat çeken başarılı yarışmacı adadaki en büyük sınavın mental sağlığı korumak ve açlıkla baş etmek olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarıyla yaşadığı dönemsel fikir ayrılıklarını saygı çerçevesinde çözdüğünü ifade eden Nobre, zorlu ada şartlarının insan karakteri üzerindeki etkilerini çarpıcı bir tespitle özetledi. Eski bir sporcu olarak kas kütlesini korumak için proteine ihtiyaç duyduğunu fakat bunu bulamadığını belirten Nobre, "İnsan aç kalınca her şey olabilir" dedi. Sakatlanmamak adına stratejik adımlar attığını ekleyen şampiyon, çocukluk yıllarında babasından öğrendiği pratik yaşam becerileri sayesinde adada baraka inşa ederek süreci kolaylaştırdığını anlattı.

26 Yıllık Büyük Aşk ve Aile Bağları

Brezilya'da 16 yaşındayken São Paulo menajerlik teklifiyle başlayan ve babasının aldığı tek bir otobüs biletiyle 24 saatlik yolculuk sonrasında şekillendirdiği futbol kariyerini Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarıyla taçlandıran Mert Nobre, özel hayatının kapılarını da araladı. Eşi Priscila ile henüz 20 yaşındayken imza attıkları evlilikte 26 yılı geride bıraktıklarını belirten Nobre eşini ilk ve son aşkı olarak tanımladı. Futbol kariyeri boyunca eşinin kendisine destek olduğunu dile getirdi. Günümüzde kızları Valentina'nın eğitimi için İtalya'da ikamet ettiklerini belirten duygusal baba ileri seviyede olmayan otizm teşhisi bulunan kızının entelektüel başarılarından gururla bahsetti. Evlerinde binden fazla kitap okuyan Valentina'nın ilk kitabını yayınladığını ve şu sıralar ikinci eserinin yarısını tamamladığını belirterek ailesine duyduğu derin bağlılığı kelimelere döktü.