Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı Adını Sır Gibi Sakladığı Sevgilisiyle Poz Verdi

Survivor All Star şampiyonu Adem Kılıççı, adını sır gibi sakladığı sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı. Kılıççı'nın paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı Adını Sır Gibi Sakladığı Sevgilisiyle Poz Verdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 20:55

Survivor All Star 2025 sezonunu birincilikle tamamlayan Adem Kılıççı uzun süredir gizli tuttuğu özel hayatıyla ilgili ilk paylaşımını yaptı. 40 yaşındaki milli boksör dinlenmek amacıyla gittiği Mısır tatilinde kız arkadaşıyla el ele çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayarak ilişkisini resmen duyurdu. Ünlü sporcunun sürpriz adımı dijital platformlardaki hayranları arasında kısa sürede geniş bir yankı uyandırdı.

Mısır Tatilinde Gizemli Birliktelik

Sosyal ağları aktif biçimde kullanan başarılı yarışmacı Mısır'ın tarihi dokusu ve turistik alanlarında geçirdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaştığı samimi fotoğraflarda sevgilisiyle el ele kenti gezen Kılıççı partnerinin kimliğini açıklamadı. Görsellerde kız arkadaşının şahsi sosyal medya hesabını etiketlemekten özenle kaçınan milli sporcu merak uyandırdı. Takipçileri paylaşılan karenin altına yorumlar bırakarak gizemli sevgilinin kimliğini öğrenmeye çalıştı.

Aşk İddialarını Kesin Dille Yalanlamıştı

Kılıççı yarışma döneminde adının sıklıkla aşk söylentilerine karışması üzerine Dominik dönüşünde net ifadeler kullanmıştı. Takım arkadaşı Aycan Yanaç ile hakkında çıkan dedikoduları yalanlayan boksör adadaki atmosferi "Survivor Memnu" nitelemesiyle özetlemişti. Yarışma sürecinde kimseye aşık olmadığını açık yüreklilikle aktaran sporcu izleyicilerin yakıştırmalarına saygı duysa da bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, adada yalnızca mücadeleye odaklandığını vurgulamıştı.

Şampiyonluk Sonrası Gözlerden Uzak Yaşam

Büyük final gecesinde Batuhan Karacakaya ile kıyasıya rekabet ederek kupaya uzanan Adem Kılıççı elde ettiği zaferin ardından sakin bir hayat sürmeyi seçti. Ringlerdeki disiplinini ekran önünde de sergileyen 40 yaşındaki tecrübeli boksör yarışmanın getirdiği zihinsel ve fiziksel yorgunluğu yurt dışı seyahatleriyle geride bırakıyor.

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